¿Cuándo Es el Lanzamiento de SpaceX y NASA? Esto Busca la Misión Crew-13 con Cuatro Astronautas

La empresa aeroespacial SpaceX y la NASA tienen programado el lanzamiento de la misión Crew-13 para el jueves 1 de octubre de 2026, a las 9:10 a. m. hora del centro de México. La tripulación viajará a bordo de la cápsula Dragon, impulsada por un cohete Falcon 9 desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 40 ubicado en la Estación de la Fuerza Espacial en Cabo Cañaveral, Florida.

La tripulación está integrada por los astronautas de la NASA Jessica Watkins y Luke Delaney, el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense Joshua Kutryk y el cosmonauta de Roscosmos Sergey Teteryatnikov. Watkins será la comandante, Delaney el piloto y Kutryk y Teteryatnikov se desempeñarán como especialistas de misión.

Durante su estancia en la Estación Espacial Internacional, el equipo realizará investigaciones científicas, demostraciones tecnológicas y otras actividades destinadas a avanzar en la preparación de futuras misiones humanas más allá de la órbita terrestre baja, además de desarrollar estudios con posibles beneficios para la vida en la Tierra.

El lanzamiento utilizará tecnología previamente empleada en el espacio. La cápsula Dragon, llamada Grace, realizará su segundo vuelo después de haber sido utilizada en la misión privada Axiom Mission 4 (Ax-4) en 2025. Por su parte, el propulsor de primera etapa del Falcon 9 realizará su tercer vuelo.

Después de la separación, está previsto que la primera etapa del Falcon 9 aterrice en una zona de aterrizaje de SpaceX en Florida.

Por otra parte, el 28 de septiembre de 2026, SpaceX lanzó desde Starbase, Texas, el decimocuarto vuelo de Starship, en lo que representó el primer intento del vehículo de alcanzar una órbita terrestre.

El cohete despegó con el Super Heavy V3 como primera etapa y la nave Starship como segunda etapa. El propulsor cuenta con 33 motores Raptor y consiguió separar la nave después de poco más de dos minutos de vuelo. Durante el ascenso, uno de los motores del Super Heavy se apagó antes de lo previsto, pero el vehículo continuó su trayectoria.

Después de la separación, el Super Heavy realizó su maniobra de regreso. Otro de sus motores presentó un apagado prematuro durante el boostback, pero el propulsor consiguió realizar un descenso controlado y amerizar. SpaceX todavía no intentó atraparlo con las estructuras mecánicas de la torre, por lo que el regreso al agua formó parte de la prueba.