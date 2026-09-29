Ciencia y Tecnología

¿Cuándo Es el Lanzamiento de SpaceX y NASA? Esto Busca la Misión Crew-13 con Cuatro Astronautas

Dragon Grace llevará a cuatro integrantes a la Estación Espacial Internacional para desarrollar investigaciones

Cuándo Es Lanzamiento Misión Crew-13 SpaceX y NASA Esto Busca Tripulación 4 AstronautasPreparan Lanzamiento Misión Crew-13 SpaceX y NASA. Foto: @SpaceX

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El 1 de octubre de 2026, SpaceX y NASA lanzarán Crew-13 con cuatro astronautas a bordo de Dragon Grace.

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