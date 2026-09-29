Accidentes

Pipa se Incendia Tras Volcar en Vega de la Torre al Norte de Veracruz Lesionado

Equipos de auxilio de tres municipios acudieron al sitio para sofocar las llamas y realizar las labores de seguridad en este accidente

El incendio de una pipa en Veracruz movilizó a equipos de tres municipiosEl incendio de una pipa en Veracruz movilizó a equipos de tres municipios. Foto: Juan Olmedo

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En Vega de la Torre, una pipa volcó y se incendió en la autopista Cardel-Poza Rica. Equipos de auxilio de tres municipios sofocaron las llamas

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