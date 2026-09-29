Pipa se Incendia Tras Volcar en Vega de la Torre al Norte de Veracruz Lesionado

Una pipa volcó y posteriormente se incendió sobre la autopista Cardel-Poza Rica, provocando la movilización de cuerpos de emergencia y el cierre temporal de la circulación en ambos sentidos.

El accidente ocurrió en el kilómetro 229, de la carretera mencionada a la altura de la comunidad San Cayetano, del municipio de Vega de la Torre.

Tras volcar, el vehículo de carga quedó envuelto en llamas, ocasionando una intensa columna de humo visible a varios kilómetros de distancia. Hasta el momento no se ha informado qué sustancia transportaba la unidad en el autotanque.

Cuerpos de emergencia de Vega de la Torre, de Palma Sola y San Rafael controlaron el incendio y realizaron las labores correspondientes.

El operador de la unidad fue auxiliado por paramédicos y trasladado a un hospital de Martínez de la Torre para su atención médica. Autoridades que tomaron conocimiento no han establecido las causas que originaron el accidente.