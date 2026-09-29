Mañana, Último Día de Registro de Beca Benito Juárez 2026: Así Aseguras Tu Apoyo de 1,900 Pesos

Este 30 de septiembre es el último día de registro de la Beca Benito Juárez 2026, y si estás estudiando en preparatoria, acá te decimos qué necesitas para asegurar tu apoyo de 1,900 pesos bimestrales.

Después de casi dos semanas de inscripciones, este miércoles llega a su fin el periodo de incorporaciones para las Becas Bienestar de media superior y superior, por lo cual los alumnos que aún no hayan hecho su solicitud deberán apurarse para no perder su oportunidad.

Requisitos de Beca Benito Juárez 2026

Para solicitar el apoyo de 1,900 pesos, los estudiantes deben estar inscritos en una escuela pública de nivel educativo de bachillerato o de profesional técnico bachiller en México, tener menos de 25 años y contar con los siguientes documentos e información a la mano:

Cuenta Llave MX.

CURP verificada por RENAPO.

Clave del Centro de Trabajo CCT.

Comprobante de domicilio digitalizado (con fecha no mayor a tres meses).

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Abren Convocatoria de Beca Gertrudis Bocanegra para Estudiantes de Universidad

Si el estudiante es menor de edad, serán necesarios los datos de la madre, padre o tutor, que son los siguientes:

CURP.

Número de celular.

Correo electrónico.

Identificación oficial digitalizada. (INE, cartilla militar, cédula profesional, pasaporte o licencia de conducir).

¿Cómo hacer el registro de Beca Benito Juárez 2026?

La inscripción se realiza por internet en el siguiente enlace: www.becabenitojuarez.gob.mx/. Ahí los estudiantes deben iniciar sesión con su Llave MX, y si aún no la tienen, primero deben crear su cuenta en este portal www.llave.gob.mx/.

Una vez que hayan creado y verificado su Llave MX, podrán iniciar el registro de la Beca Benito Juárez de preparatoria, siguiendo los pasos y completando la información que solicita la plataforma oficial.

La Beca Bienestar para estudiantes de nivel medio superior se entrega de forma universal en escuelas públicas, por lo que solo se necesita hacer el registro en tiempo y forma para recibir el apoyo de 1,900 pesos bimestrales.

En caso de que tengas algún problema o duda con tu solicitud, puedes llamar al 079 para recibir orientación sobre la incidencia o cómo hacer el trámite para que no desaproveches la oportunidad de ser beneficiario de este programa.

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