Programas sociales

Mañana, Último Día de Registro de Beca Benito Juárez 2026: Así Aseguras Tu Apoyo de 1,900 Pesos

El registro de la Beca Benito Juárez de preparatoria termina este miércoles 30 de septiembre 2026 y es la última oportunidad para recibir apoyo de 1,900 pesos bimestrales

Checa cómo hacer el Registro de Beca Benito Juárez Preparatoria 2026La Beca Benito Juárez 2026 se otorga a los estudiantes de nivel medio superior. Foto: Julio León
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