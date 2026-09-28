Programas sociales

¿Cuándo Pagan la Beca Rita Cetina? Llega Primer Depósito del Ciclo Escolar 2026-2027

El primer pago de la Beca Rita Cetina 2026 está muy cerca de realizarse para millones de estudiantes de secundaria

Checa Cuándo cae el primero pago de la Beca Rita Cetina 2026La Beca Rita Cetina realizará cinco pagos en el ciclo escolar. Foto: Julio León
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