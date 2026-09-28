¿Cuándo Pagan la Beca Rita Cetina? Llega Primer Depósito del Ciclo Escolar 2026-2027

Ha llegado el momento de la primera dispersión del ciclo escolar de uno de los programas sociales más esperados por millones de beneficiarios y acá te decimos cuándo pagan la Beca Rita Cetina en 2026.

Luego de que en agosto, los estudiantes de primaria recibieron su apoyo para útiles y uniformes escolares, ahora toca el turno de que los alumnos de secundaria obtengan su primer depósito bimestral.

Por otro lado, los estudiantes que apenas entraron a secundaria están a la espera de que se abra el registro de la Beca Rita Cetina y en una nota previa te decimos cuándo abre convocatoria este programa.

¿Cuándo depositan la Beca Rita Cetina 2026?

El primer pago de este apoyo económico para alumnos de secundaria se realizará en el mes de octubre de 2026, de acuerdo con lo que ha manejado la Coordinación Nacional de Becas Bienestar.

Esto debido a que en las reglas de operación de la Beca Rita Cetina se indica que durante el ciclo escolar se realizan cinco pagos bimestrales. Estos son los meses en los que se hacen depósitos:

Septiembre-Octubre.

Noviembre-Diciembre.

Enero-Febrero.

Marzo-Abril.

Mayo-Junio.

A diferencia de los programas sociales de la Secretaría de Bienestar, las becas se pagan en el segundo mes del bimestre, es decir que los depósitos se harán en octubre, diciembre, febrero, abril y junio.

¿Cuándo sale el calendario de la Beca Rita Cetina de octubre?

Se espera que el coordinador nacional de Becas Bienestar, Julio León, presente las fechas de pago oficiales los primeros días del mes, es decir el jueves 1 o viernes 2 de octubre de 2026.

De esta manera, a partir del anuncio podrían comenzar a realizarse los depósitos en las tarjetas del Bienestar en orden alfabético, de acuerdo a la letra inicial del primer apellido de los beneficiarios.

La Beca Rita Cetina de secundaria ofrece un apoyo económico de 1,900 pesos bimestrales, más 700 pesos extra por cada estudiante en dicho nivel, es decir que una familia con dos alumnos en secundaria recibirán un pago de 2,600 pesos bimestrales en el ciclo escolar.

PPP