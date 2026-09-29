Accidentes

Confirman Segunda Muerte por Inundaciones en Xalapa, Veracruz

Se trata de una mujer quien perdió la vida derivado de las afectaciones ocasionadas por las intensas precipitaciones en Xalapa y su zona conurbada

Una mujer muere ahogada en la colonia San Bruno de Xalapa debido a las fuertes lluviasUna mujer muere ahogada en la colonia San Bruno de Xalapa debido a las fuertes lluvias. Foto: Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz

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En Xalapa, las intensas lluvias dejan saldo de dos muertos, incluyendo una mujer ahogada en San Bruno. Protección Civil reporta 31 deslaves y 64 inundaciones

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