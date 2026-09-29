Confirman Segunda Muerte por Inundaciones en Xalapa, Veracruz

En Xalapa, se registraron intensas lluvias en las últimas horas que originaron afectaciones en diversos sectores de la ciudad de Xalapa y su conurbación. Donde se reportan al momento, el saldo es de dos personas fallecidas.

El primer deceso ocurrió en la colonia Independencia donde se un deslave de tierra, ahí la víctima fue una hombre de 43 años de edad quien se encontraba al interior de su vivienda acompañado de su familia y quienes pudieron escapar de talud de tierra, pero esta persona ya no logró salir.

El segundo fallecimiento del cual se tiene reporte ocurrió en la colonia San Bruno, donde presuntamente una mujer habría fallecido ahogada.

Según información dada a conocer por la Secretaría de Protección Civil Estatal, se registraron 31 deslizamientos de tierra esto e diferentes zonas de la ciudad, 64 inundaciones o encharcamientos en diferentes sectores y se contabilizan dos fallecimientos, este es el saldo preliminar de las afectaciones derivado de las lluvias e inundaciones registradas en la zona montañosa central del estado de Veracruz.