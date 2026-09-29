Captan Incendio de Grúa en Arco Norte; No Alcanzó a Frenar tas un Choque Múltiple

Un fuerte accidente paralizó el Arco Norte a la altura del kilómetro 115 en la curva de ascenso hacia Ajoloapan, un choque múltiple y el incendio de una grúa provocaron momentos de tensión y tráfico intenso.

El hecho dejó bloqueado el paso en el tramo Ajoloapan-Pachuca en ambos sentidos mientras cuerpos de emergencia arribaban a la zona.

El incidente ocurrió la tarde del 28 de septiembre y horas después revelaron un video en donde se muestra el momento exacto en el que el operador de la grúa perdió el control.

En las imágenes se logra ver una camioneta de carga volcada. En ese momento pasan elementos de la Guardia Nacional para comenzar a abanderar el incidente puesto que los automovilistas y transportistas continuaban circulando por el área.

En el carril contrario la circulación continuaba fluida aunque uno de los carriles estaba obstruido por otros dos vehículos siniestrados, en donde también se encontraban dos hombres haciendo señas para que los conductores redujeran su velocidad.

En cuestión de segundos, sale en escena la grúa y se percibe que el operador intenta frenar al percatarse del incidente; sin embargo, al intentar hacer la maniobra a alta velocidad y con el pavimento húmedo, se descontrola.

Incendio de grúa en Arco Norte. Foto: Facebook Juan Almaraz Sanchez

La unidad comienza a chocar con las barreras de contención hasta comenzar a arder en llamas y terminar volcada en la vialidad. Afortunadamente, los dos hombres que se encontraban en la zona lograron actuar rápidamente para ponerse a salvo, uno de ellos se subió a la barrera de contención hasta terminar en el carril contrario y el otro brincó del otro lado para resguardarse en la maleza.

De manera simultánea, se logra ver que el operador de la grúa abre su puerta y se presume que también habría saltado de la unidad antes de que esta comenzara a incendiarse.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el número oficial de lesionados por este incidente, el cual ya está siendo investigado por las autoridades competentes.

Con información de N+

MCS