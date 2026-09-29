Accidentes

Captan Incendio de Grúa en Arco Norte; No Alcanzó a Frenar tas un Choque Múltiple

Un operador perdió el control de la unidad al tratar de evitar un accidente a la altura del kilómetro 115 en la curva de ascenso hacia Ajoloapan

Accidente de grúa en Arco Norte deja cierre total.Accidente de grúa en Arco Norte. Foto: Facebook Juan Almaraz Sanchez

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Un operador pierde el control de su grúa y provoca un incendio tras un choque múltiple en Arco Norte. El momento quedó grabado.

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