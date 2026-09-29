Buscan a Dos Hermanas de 20 Años Reportadas como Desaparecidas en Ensenada, BC

La Fiscalía General del Estado activó una búsqueda para localizar a las hermanas Brisa Esmeralda y Gema Rubí Cano Uribe, ambas de 20 años de edad, quienes fueron reportadas como desaparecidas en Ensenada.

De acuerdo con la investigación, las jóvenes fueron vistas por última vez el 26 de septiembre, en la calle Granados de la colonia Praderas del Sol, en la delegación de Maneadero.

Al momento de su desaparición, Brisa y Gema vestían pantalón negro y una sudadera negra con gorro.

La Fiscalía solicitó el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que permita conocer el paradero de las jóvenes.

Los datos pueden proporcionarse a través del número de emergencias 911 o mediante el 089 para denuncia anónima.

Información Diego Robles

APG