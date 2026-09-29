Desaparecidos

Buscan a Ricardo Missael Flores Quijada, Desaparecido en Cuauhtémoc, CDMX

El joven de 25 años fue visto por última vez el 6 de septiembre

Foto: fiscalía de la CDMXFoto: fiscalía de la CDMX

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