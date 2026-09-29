Buscan a Ricardo Missael Flores Quijada, Desaparecido en Cuauhtémoc, CDMX

Familiares y amigos buscan a Ricardo Missael Flores Quijada, de 25 años, quien permanece desaparecido desde el pasado 6 de septiembre de 2026. Ante la denuncia, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) emitió una ficha de búsqueda para solicitar el apoyo de la ciudadanía para localizarlo.

De acuerdo con la información oficial, el joven fue visto por última vez en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. La denuncia de búsqueda fue reportada el 28 de septiembre, bajo el folio 20260928-009.

Ricardo Missael mide aproximadamente 1.75 metros y tiene como señas particulares varios tatuajes. En el brazo izquierdo tiene la figura de un pez koi, mientras que en el brazo derecho lleva tatuado el nombre Susana. También tiene un Padre Nuestro escrito alrededor del brazo izquierdo.

Al momento de su desaparición vestía pantalón negro, playera blanca lisa y tenis blancos.

Las autoridades solicitan a la población que proporcione cualquier información que pueda ayudar a establecer su paradero.

Para aportar datos se encuentran disponibles los teléfonos 55 5484 0430, Locatel 0311 y WhatsApp 55 5658 1111. También se puede acudir a la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.