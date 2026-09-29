Salud

Plomo en Alimentos Infantiles: Estudio Advierte Riesgo para 1.4 Millones de Niños en México

La exposición puede ocurrir a través de objetos y alimentos de uso cotidiano

Estudio Revela Intoxicación por Plomo en 1.4 Millones de Niños en MéxicoEstudio Revela Intoxicación por Plomo en 1.4 Millones de Niños en México. Foto: Cuartoscuro

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1.4 millones de niños en México sufren intoxicación por plomo. Loza de barro y alimentos son las principales fuentes.

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