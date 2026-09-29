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Se Forma la Depresión Tropical Diecinueve-E: Esta Es su Ubicación y Trayectoria

De alcanzar la categoría de tormenta tropical en el Pacífico, el sistema recibiría el nombre de Raymond

Se Forma la Depresión Tropical Diecinueve-E: Esta es su Ubicación y TrayectoriaSe Forma la Depresión Tropical Diecinueve-E. Foto: Cuartoscuro

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Se forma la depresión tropical Diecinueve-E en el Pacífico. Ubicada a 2,470 km de Cabo San Lucas, avanza hacia el este sin representar peligro para México.

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