Reportan como Desaparecidos a Madre y sus Cuatro Hijos en San Quintín, BC

Una madre y sus cuatro hijos fueron reportados como desaparecidos en el municipio de San Quintín, de acuerdo con la pesquisa emitida para solicitar apoyo de la ciudadanía en su localización.

Se trata de Angélica Pablo Santiago, de 32 años, y sus hijos Carlos, Lizbeth, Yaneri y Jimena Flores Pablo, quienes fueron vistos por última vez el 25 de septiembre en su domicilio, ubicado en las inmediaciones de la colonia Nuevo México.

Como seña particular, Angélica cuenta con tatuajes en la mano izquierda, pecho y abdomen.

Las autoridades solicitan el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda contribuir a localizar a la madre y sus cuatro hijos.

Los datos pueden reportarse a la línea de emergencias 911 o de manera anónima al 089.

APG