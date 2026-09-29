Albañil Muere al Atorarse en el Hueco de un Elevador en San Miguel de Allende

Un trabajador de la construcción falleció tras ser encontrado en el hueco destinado a un elevador, dentro de un inmueble de la calle Hernández Macías, en la zona centro de San Miguel de Allende.

Compañeros indicaron que no sabían de él desde aproximadamente las 2:00 de la tarde y que lo localizaron alrededor de las 6:30 de la tarde.

Paramédicos de Cruz Roja confirmaron que ya no tenía signos vitales y observaron una lesión en la parte posterior de la cabeza.

De manera preliminar, se señaló que el hombre habría caído en el espacio donde se instalaba el elevador.

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Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) realizaron las diligencias y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense en Guanajuato capital.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la víctima, algunos de sus compañeros se mostraron conmocionados.