Accidentes

Albañil Muere al Atorarse en el Hueco de un Elevador en San Miguel de Allende

No se sabía nada del trabajador desde alrededor de las 2:00 de la tarde hasta horas después que fue encontrado

Albañil Muere al Atorarse en el Hueco de un Elevador en San Miguel de Allende.Albañil Muere al Atorarse en el Hueco de un Elevador en San Miguel de Allende. Foto: N+

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El suceso se registró en un domicilio ubicado en la calle Hernández Macías en la zona Centro del municipio.

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