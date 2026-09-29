Accidentes

Chocan Dos Automóviles por No Respetar la Luz Roja del Semáforo en Puebla

Un fuerte accidente provocó daños a dos automóviles y un inmueble de la Colonia Héroe de Nacozari

El choque provocó daños a la cortina metálica de un local.El choque provocó daños a la cortina metálica de un local. Foto: Puebla Millennial

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Fuerte accidente en Puebla: dos autos impactan y causan daños a un inmueble. Protección Civil atendió a los lesionados.

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