Chocan Dos Automóviles por No Respetar la Luz Roja del Semáforo en Puebla

Dos vehículos sufrieron un accidente en la 21 poniente y 9 sur de la ciudad de Puebla.

Ambos automotores colisionaron entre sí y sus respectivos conductores perdieron el control, chocando contra un establecimiento comercial que se encuentra en la esquina, al cual le causaron daños.

La Coordinación de Protección Civil acudió para atender a personas lesionadas por el accidente, quienes circulaban a bordo de los vehículos particulares.

Hasta el momento, se desconoce qué conductor no respetó la luz roja del semáforo en el cruce de la 21 poniente y 9 sur de la Colonia Héroe de Nacozari.

Las unidades fueron aseguradas y remitidas a las autoridades correspondientes para que realicen los trámites debidos y exijan el pago por concepto de reparación de los daños al o los responsable de este accidente.

Con información de Ehécatl Mello

JAPR