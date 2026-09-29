Tráfico vehicular

¿Bloqueo de Carreteras Hoy? Reporte de Tráfico en Autopistas este 29 de Septiembre 2026

Autoridades informan sobre afectaciones en diversas autopistas del país

Bloqueo en la México-PueblaBloqueo en la México-Puebla. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Reporte vial: cierre parcial en la México-Puebla por atropellamiento. Infórmate sobre el estado de las carreteras y ajusta tus planes de viaje.

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