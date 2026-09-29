¿Bloqueo de Carreteras Hoy? Reporte de Tráfico en Autopistas este 29 de Septiembre 2026

En N+ te damos el reporte de las principales autopistas del país, para que estés bien informado sobre los bloqueos, accidentes o cualquier afectación en la vía.

Miles de personas circulan diariamente por diferentes carreteras del país, por lo que cualquier inconveniente afecta de manera importante sus traslados.

Es por eso que todos los días, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) Carreteras monitorean la situación de las principales vialidades, y emite avisos preventivos a la población que circula por las zonas afectadas.

Reporte de incidentes en carreteras

Este martes, las autoridades reportan las siguientes afectaciones en carreteras:

Autopista La Carbonera-Puerto México: Cierre de circulación en el km 230, dirección La Carbonera, por un accidente reportado a las 3:45 horas.

Autopista Cuernavaca-Acapulco: Cierre parcial de circulación en el km 39, dirección Cuernavaca, por atención de un incidente reportado a las 5:58 horas.

Autopista México-Querétaro: Carga vehicular a las 6:43 horas, en la Plaza de Cobro Tepotzotlán, dirección Querétaro. También se restableció la circulación en el km 57, dirección Querétaro, luego de un accidente, reportado a las 6:33 horas.

Autopista México-Puebla: Cierre parcial de circulación en el km 20, dirección Puebla, por una persona atropellada, a las 7:42 horas. Más tarde, a las 11:25 horas, se reportó cierre de circulación en el km 27, dirección Puebla, por un accidente, sin embrago, ya fue atendido y la vialidad liberada a la circulación.

Autopista México-Cuernavaca: Cierre parcial de circulación en el km 63, dirección Cuernavaca, por el choque de un vehículo contra un muro central, reportado a las 11:52 horas.

Con información de N+

Rar