Matan a Hombre Frente a su Hija Menor Quien Resultó Herida Grave en Irapuato

Un ataque armado en una vivienda de la colonia Urbi Villas del Rey en Irapuato, Guanajuato, dejó a un hombre muerto y a su hija adolescente gravemente herida.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:00 de la noche del lunes, en un domicilio de la calle Monreal, cerca del cruce con Camino Real.

De acuerdo con información extraoficial, al menos dos sujetos que viajaban en motocicleta irrumpieron en la casa y dispararon contra el padre de familia,

Quien fue identificado como Luis ’N’, de 30 años, y una de sus hijas, de 14, quien sufrió varias heridas, incluida una en el cuello.

La menor fue trasladada a un hospital en estado crítico para que recibiera atención médica de manera urgente. Su hermana, de nueve años, no resultó herida.

Vecinos y familiares alertaron a las autoridades y a los servicios de emergencia tras escuchar los disparos y ver a los agresores huir.

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Personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato arribó al lugar que ya estaba acordonado para realizar las investigaciones pertinentes.

Posteriormente, elementos del SEMEFO levantaron el cuerpo y lo trasladaron a Guanajuato, Capital para hacerle la autopsia de ley.