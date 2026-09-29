Homicidios

Matan a Hombre Frente a su Hija Menor Quien Resultó Herida Grave en Irapuato

La adolescente de 14 años presentó un impacto de bala en el cuello y en otras partes del cuerpo

Matan a Hombre Frente a su Hija Menor Quien Resultó Herida Grave en Irapuato.Matan a Hombre Frente a su Hija Menor Quien Resultó Herida Grave en Irapuato. Foto: N+

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Una niña de 9 años que se encontraba en el lugar y también es hija del fallecido, no presentó lesiones.

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