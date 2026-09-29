Funeraria Irregular y Celulares que se Usaron Después, las Nuevas Pistas sobre Caso Ayotzinapa

Luego de la presentación del nuevo informe sobre el caso Ayotzinapa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó las líneas de investigación que no se habían abordado con anterioridad, como la que establece un vínculo con una funeraria irregular.

“Se encontró que esa noche y esa madrugada ―del 26 de septiembre al 27 de septiembre de 2014― hubo una serie de llamadas telefónicas que no habían sido analizadas a profundidad: personas que están detenidas por su participación se comunicaron esa noche con una funeraria y con un médico o un nutriólogo”, dijo.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria nacional dio a conocer que esa funeraria ―llamada El Ángel― operaba de manera irregular.

“Se hace un cateo y se encuentra que la funeraria está totalmente irregular, absolutamente irregular, y que además los dueños, toda la familia, están vinculados con la delincuencia organizada desde antes”, expuso.

Sheinbaum enfatizó que se trata de una línea de investigación relevante y con datos científicos, y aseguró que “no es un invento ni son testigos”, sino llamadas telefónicas de personas que está probado que estuvieron involucradas en la detención de los 43 estudiantes, con una funeraria y un médico.

Tanto la familia como el médico están detenidos, afirmó la presidenta y añadió que siguen las investigaciones para saber quién dio las autorizaciones a la funeraria y a un Servicio Médico Forense “que actuaban con absoluta irregularidad”.

Una segunda línea de investigación implica los teléfonos celulares de los normalistas, que funcionaron días después.

De acuerdo con la presidenta, una persona está detenida porque usó el teléfono de uno de los jóvenes, después de su desaparición.

Mientras que otro celular, añadió, apareció en el juzgado de las barandillas. “Cómo es que hay un teléfono de un estudiante desaparecido que es utilizado por alguien de las barandillas”, cuestionó.

Como tercera línea, precisó que nadie había investigado qué pasó con el video del Palacio de Justicia en Iguala.

Y es que de acuerdo con las indagatorias, destacó, uno de los autobuses de los normalistas llegó a ese lugar, donde había una cámara.

Finalmente, refirió que la cuarta línea de investigación es sobre una persona, un niño en ese entonces, que “pertenecía a uno de los grupos delincuenciales y que no se había querido localizar. El fiscal lo localiza y detiene, es otra línea”.

Toda esta información se ha proporcionado a los papás de los normalistas, añadió.

De acuerdo con Sheinbaum, por este caso hay detenidos miembros de la delincuencia organizada, policías de 4 municipios, elementos militares por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, y ahora 30 personas por las nuevas líneas de investigación.

La titular del Ejecutivo federal aseguró que la investigación no está cerrada y que no se cerrará “hasta que no se encuentre la verdad, se haga justicia y encontremos dónde están los jóvenes; ese es nuestro compromiso con padres y madres de familia y con el pueblo de México”.

Destacó también que toda la indagatoria se ha realizado con mucha pulcritud.

SPB