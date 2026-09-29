Seguridad

Funeraria Irregular y Celulares que se Usaron Después, las Nuevas Pistas sobre Caso Ayotzinapa

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo asegura que la investigación no se cerrará hasta encontrar la verdad y hacer justicia

Marcha de padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa en CDMX el 26 de septiembre 2026. Foto: CuartoscuroMarcha de padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa en CDMX el 26 de septiembre 2026. Foto: Cuartoscuro
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