Clima para Nuevo León: Huracán Polo y Frente Frío Provocarán Lluvias

Esperamos nuevamente un día caluroso. El calor se ha extendido al final del mes de septiembre, principalmente debido a la escasez de precipitaciones durante la temporada normal de lluvias. Durante el mes de septiembre ha llovido menos del 20% del promedio histórico, por lo que las temperaturas se mantienen en un rango caluroso, a pesar del inicio del otoño.

Las condiciones están por cambiar debido a la llegada del huracán “Polo” a la costa de Sonora y su interacción con un frente frío que provocará lluvias muy importantes en todo el norte de México.

Mientras tanto, amanecimos con temperaturas alrededor de los 26 °C, con cielo nublado y buena calidad del aire en todas las estaciones de monitoreo ambiental, esperando nuevamente máximas de 33 °C a 35 °C y poca probabilidad de lluvia para este día. Las precipitaciones iniciarían a partir de mañana miércoles, con un 55% de probabilidad durante la tarde.

El huracán “Polo” ha terminado de cruzar la península de Baja California y ahora está cruzando el Mar de Cortés en ruta hacia la costa de Sonora. Se espera que en unas horas impacte cerca de Guaymas, ligeramente al sur de la Bahía de San Carlos.

En el reporte de las 6 de la mañana se encontraba a 145 kilómetros de Guaymas, acercándose a una velocidad de 17 km/h. Se espera que se debilite en las próximas horas y, una vez que ingrese a tierra, pierda toda su fuerza.

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Sus remanentes sobre Sonora y Chihuahua se encontrarán sobre el noroeste con el Frente Frío número 1 de la temporada a partir del mismo día de hoy, y sus efectos activarán las lluvias en toda la franja norte del país.

Los acumulados de lluvia estimados para los próximos siete días son prometedores. Para Monterrey se esperan cerca de 130 milímetros de lluvia. Considerando que en todo el mes de septiembre se captan históricamente cerca de 160 mm de precipitación, este inicio de octubre puede ayudar a aliviar la falta de lluvias y finalmente moderar las temperaturas.