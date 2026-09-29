Pronóstico del tiempo

Clima para Nuevo León: Huracán Polo y Frente Frío Provocarán Lluvias

Entérate de las condiciones meteorológicas para el Área Metropolitana de Monterrey

Monterrey por las mañanasMonterrey por las mañanas. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Nuevo León se prepara para lluvias tras el calor. El huracán Polo y un frente frío traerán precipitaciones importantes.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Clima para Nuevo León: Huracán Polo y Frente Frío Provocarán Lluvias | N+