Pronóstico del tiempo

Huracán Polo se Ubica Frente a Guaymas; Se Prevé que se Debilite

El pronóstico señala que dejará vientos de 120 kilómetros por horas y acumulados de lluvias de 75 a 150 milímetros

Huracán Polo se Ubica Frente a Guaymas; Se Prevé que se DebiliteHuracán Polo se Ubica Frente a Guaymas; Se Prevé que se Debilite. Foto: N+

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