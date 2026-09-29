Huracán Polo se Ubica Frente a Guaymas; Se Prevé que se Debilite

El huracán Polo, categoría 1, se encuentra por ingresar a tierra por el municipio de Guaymas con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora.

El pronóstico señala que durante su ingreso el sistema se debilitará, sin embargo producirá lluvias intensas en los sectores de Guaymas, Empalme y en municipios del centro y sur del estado.

Se prevé que el huracán deje acumulados de lluvias puntuales intensas a torrenciales de 75 a 150 milímetros.

Protección Civil recomendó a la población mantenerse alerta y atentos a los avisos oficiales de la dependencia estatal, así mismo extremar precauciones por el pronóstico de intensas lluvias, fuertes vientos, oleaje elevado y posibles inundaciones.

Daniel Abraham Gámez Martínez, coordinador estatal de Protección Civil, destacó la importancia de mantener un monitoreo permanente y recopilar información para fortalecer la toma de decisiones y las acciones de atención a la población.

En el estado se mantienen suspendidas las actividades escolares presenciales en escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos bajo el siguiente esquema: