Economía

Embargo de Activos por Aerolíneas Argentinas y su Impacto en México

La decisión de una jueza en EUA encendió las alarmas en la región de América Latina por sus implicaciones para economías emergentes

Aerolíneas Argentinas y su embargoAviones de Aerolíneas Argentinas se encuentran estacionados en la pista del Aeroparque Jorge Newbery. Foto: Reuters

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El fallo en EUA contra Argentina por Aerolíneas Argentinas enciende alarmas en México. Aunque no hay riesgo directo, el caso resalta la importancia de la seguridad jurídica para inversiones extranjeras.

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