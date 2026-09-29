Accidentes

Muere Hombre Después de Accidente con Máquina Ensiladora en Lerdo, Durango

Artemio de 59 años, sufrió la amputación de su pierna izquierda después de los hechos ocurridos en la comunidad de Nazareno

Artemio de 59 años, sufrió la amputación de su pierna izquierda después de los hechos ocurridos en la comunidad de NazarenoEl hombre murió después del accidente donde quedo atrapado en la máquina ensiladora. Foto: Protección Civil de Lerdo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El hombre murió después del accidente donde quedo atrapado en la máquina ensiladora

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Muere Hombre Después de Accidente con Máquina Ensiladora en Lerdo, Durango | N+