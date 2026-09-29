Muere Hombre Después de Accidente con Máquina Ensiladora en Lerdo, Durango

Artemio García Ortiz, quien el sábado pasado quedó prensado en una máquina ensiladora mientras realizaba labores en el campo, perdió la vida después del accidente en la comunidad de Nazareno, del municipio de Lerdo, Durango.

Artemio, de 59 años de edad, sufrió la amputación de su pierna izquierda a consecuencia del accidente. Elementos de la Cruz Roja acudieron al lugar y le brindaron atención médica, colocando un acceso venoso mientras se realizaban las labores de rescate para poder liberarlo de la maquinaria.

Después de ser rescatado, fue trasladado de emergencia a la Clínica 51 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en Gómez Palacio, donde permaneció bajo atención médica. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados por los médicos, perdió la vida este 28 de septiembre de 2026.

El Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos y ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se realizarían los procedimientos correspondientes.