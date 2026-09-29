Ciencia y Tecnología

Anthropic Advierte que la IA Podría Representar Riesgos Existenciales para la Humanidad

La empresa creadora de Claude detalló posibles comportamientos inesperados de sus modelos

AnthropicLogo de Anthropic en la cumbre tecnológica Dreamforce 2026. Foto: Reuters

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