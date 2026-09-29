Muere Jirafa en el Zoológico de León; se Investigan las Causas

Mayra, una jirafa hembra de cuatro años, murió recientemente en las instalaciones del parque Zoológico de León.

El animal fue localizado sin signos vitales, por lo que se activaron los protocolos correspondientes. Y se solicitó la intervención de un patólogo veterinario para realizar la necropsia.

El Zoológico informó que, de manera preliminar, no se detectaron lesiones externas y que Mayra no tenía antecedentes de enfermedades ni síntomas.

Minutos antes había sido observada en condiciones normales, por lo que les causó sorpresa el fallecimiento de la jirafa.

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La causa de muerte será determinada una vez que concluyan los estudios del especialista, quien le realizará la necropsia necesaria.

Al menos tres animales han muerto en lo que va de 2026 en el interior del Parque Zoológico de León.