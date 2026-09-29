Seguridad

Muere Jirafa en el Zoológico de León; se Investigan las Causas

El fallecimiento del animal se registró en las instalaciones del parque

Muere Jirafa en el Zoológico de León; se Investigan las Causas.Muere Jirafa en el Zoológico de León; se Investigan las Causas. Foto: N+

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Autoridades de la institución indicaron que no se detectaron lesiones externas y que Mayra no tenía antecedentes de enfermedades o síntomas.

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