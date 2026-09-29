Alerta por Incremento de Calor en CDMX: UNAM Explica Cuánto Aumentará la Temperatura

La Ciudad de México (CDMX) registra un aumento sostenido de su temperatura desde 1990 y de mantenerse las tendencias actuales, el calentamiento podría intensificarse durante las próximas décadas. Erik Velasco Saldaña, investigador del Molina Center for Energy and the Environment, señaló que la capital ha incrementado su temperatura a un ritmo de 0.34 grados Celsius por década durante los últimos 36 años.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señaló que el especialista presentó estos datos durante el ciclo de conferencias "Resiliencia y mitigación del cambio climático en ciudades".

De acuerdo con Velasco Saldaña, el ritmo de calentamiento observado equivale a un incremento aproximado de entre 3.4 y 3.5 grados Celsius por siglo si la tendencia se mantiene.

Sin embargo, el investigador advirtió que las proyecciones asociadas con escenarios desfavorables de cambio climático plantean un panorama de mayor calentamiento. Bajo el escenario más pesimista mencionado durante la conferencia, la temperatura de la Ciudad de México podría aumentar más de seis grados en los próximos 100 años.

"Esto significa entre 3.4 y 3.5 grados por siglo. Y con las proyecciones desfavorables en base al cambio climático, el escenario más pesimista indica que en 100 años la temperatura podría aumentar más de seis grados", detalló.

El especialista también destacó que, pese a este incremento, la capital todavía mantiene condiciones climáticas menos extremas que otras grandes ciudades que han registrado temperaturas superiores a 40 grados Celsius.

Actualmente, las temperaturas promedio de la Ciudad de México se ubican alrededor de los 9 o 10 grados Celsius en los registros bajos y entre 25 y 26 grados en los valores altos, además de existir una diferencia importante entre las temperaturas del día y la noche.

Velasco Saldaña explicó que el incremento térmico en la capital está relacionado con dos factores principales: el cambio climático y el crecimiento de la urbanización.

La expansión de las ciudades favorece la formación de las llamadas islas de calor urbanas, zonas donde las temperaturas pueden ser superiores a las de áreas rurales o con menor concentración de construcciones y superficies pavimentadas.

Este fenómeno también puede modificar otros componentes del clima de la capital. Entre sus posibles efectos se encuentran cambios en los patrones de lluvia, una menor evapotranspiración y un aumento de episodios de lluvias intensas e inundaciones.

FBPT