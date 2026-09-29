Medio Ambiente

Alerta por Incremento de Calor en CDMX: UNAM Explica Cuánto Aumentará la Temperatura

La capital registra un incremento térmico sostenido desde 1990, asociado al cambio climático y al crecimiento urbano

Transeúntes en CDMXTranseúntes en la Ciudad de México se cubren del sol. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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