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Zahara, Tercera Hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, se Quita el Apellido Paterno

Cuatro de los seis descendientes de la expareja han solicitado la misma medida, aunque Vivienne está a la espera de la audiencia judicial

Zahara Marley JolieUna corte de California aceptó sin objeciones su petición de llamarse Zahara Marley Jolie. Foto: AFP | Archivo

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Zahara Marley Jolie, antes Jolie-Pitt, sigue los pasos de sus hermanos al quitarse el apellido de Brad. La relación familiar se complica aún más.

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