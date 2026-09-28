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'Era de Villana': María León Habla en Exclusiva para N+ de ‘Antagonista’ y su Regreso al Pop

La cantente definió como “inquebrantable” su historia en la industria musical, un camino “duro”, principalmente para mujeres

María LeónMaría León durante entrevista en Despierta con Danielle Dithurbide. Foto: N+

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Conoce la 'era de villana' de María León con su nuevo sencillo 'Antagonista'. Un viaje poderoso y femenino en la industria musical. ¿Listo para el disco completo en octubre?

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