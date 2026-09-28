'Era de Villana': María León Habla en Exclusiva para N+ de ‘Antagonista’ y su Regreso al Pop

María León se encuentra de estreno con su nuevo sencillo ‘Antagonista’, que se presentó durante el pasado fin de semana.

En entrevista exclusiva con Danielle Dithurbide en Despierta, un noticiero de N+, la cantante explicó que su nuevo sencillo es un acto de rebeldía, luego de ‘Culpable’ y 'No se portarme bien', que forman parte del disco que se estrenará en el mes de octubre.

“Es un acto de rebeldía de mi parte, siendo justa con las versiones anteriores que no fueron, contando todo lo que mi versión de mi historia de esta industria”, dijo la cantante.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. María León Habla en Exclusiva para N+ de su Nuevo Sencillo y Concierto

Aseguró que su nuevo material es una versión muy poderosa y femenina, con la que regresa al pop.

“En octubre se estrena el disco completo para que puedan practicar las canciones y me tiene muy emocionada porque todo esto yo le llamo era de villana. Y no significa que uno sea malo, pero cuando uno empieza a poner límites y empieza a hacerse justicia, se vuelve el malo de alguna historia que cuente alguien más”.

María León definió como “inquebrantable” su historia en la industria musical, un camino “duro” para todos y principalmente “para todas”.

“Todavía no estamos en un lugar equitativo, pero la luchamos durísimo y las mujeres siempre nos preparamos a full”, destacó la cantante.

Además, aprovechó para invitar a sus fans al próximo concierto que ofrecerá el 12 de noviembre en un recinto en la Ciudad de México (CDMX).

“Venimos a esta vida a ser felices y a hacernos responsables de lo bueno y de lo malo que nos pase. Entonces, es mejor tomar tu decisión y equivocarte tú, a que alguien más tome la decisión por ti y equivocarla”, puntualizó la cantante.

Con información de N+