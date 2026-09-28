Seguridad

Roban 700 Mil Pesos a Cliente de Banco en Av. Lázaro Cárdenas en Monterrey, NL

El atraco ocurrió dentro de una plaza comercial ubicada en el cruce del Blvd. Acapulco

Fuerza CivilAutoridades ya investigan el robo de 700 mil pesos. Foto: N+

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