Roban 700 Mil Pesos a Cliente de Banco en Av. Lázaro Cárdenas en Monterrey, NL

Un hombre fue despojado de 700 mil pesos en efectivo luego de ser asaltado por un hombre armado. Los hechos fueron reportados dentro de una plaza comercial ubicada en el cruce de la avenida Lázaro Cárdenas y el Blvd. Acapulco, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

El presunto asalto ocurrió luego de que el hombre saliera de una sucursal bancaria. Fue en un punto ciego de unas escaleras donde el responsable amenazó a la víctima y le exigió el maletín donde transportaba el dinero, y tras apoderarse de el huyó del sitio.

De inmediato la persona afectada solicitó el apoyo de autoridades de seguridad. Hasta este lugar llegaron elementos de Fuerza Civil y agentes de investigación, quienes comenzaron a realizar las labores necesarias para tratar de localizar al presunto ladrón.

La persona afectada señaló que pese a que el responsable lo amenazó para que no volteara a verlo, pudo visualizar la vestimenta del sujeto. El presunto ladrón portaba una gorra en color beige, una playera gris, pantalón de mezclilla y tenis de color blanco. Se espera que con esta descripción sea más fácil encontrarlo.

Autoridades de investigación ya se encuentran analizando las cámaras de seguridad de esta plaza comercial para tratar de identificar al sujeto. Se espera que sea durante las próximas horas que se revelen más detalles sobre este robo.