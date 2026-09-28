Finanzas personales

Infonavit Eleva Precio Máximo de Viviendas del Bienestar: Así Queda Nuevo Tope 2026

El tope va dirigido a derechohabientes que ganan menos de tres salarios mínimos generales vigentes

Viviendas para el Bienestar en Reynosa, Tamaulipas. Foto: CuartoscuroViviendas para el Bienestar en Reynosa, Tamaulipas. Foto: Cuartoscuro
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