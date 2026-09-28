Infonavit Eleva Precio Máximo de Viviendas del Bienestar: Así Queda Nuevo Tope 2026

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) actualizó el precio máximo de venta de las casas del Programa de Vivienda para el Bienestar, que pasa de 630 mil a 862 mil pesos, un aumento de alrededor de 37%.

Las disposiciones fueron publicadas este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y comienzan a regir mañana. El tope va dirigido a derechohabientes que ganan menos de tres salarios mínimos generales vigentes.

El monto de 862 mil pesos es un techo, no el costo de todas las viviendas. El Infonavit indicó que el precio de cada casa se determinará por conjunto habitacional. Para ello considerará el costo del terreno, la urbanización, la construcción y los gastos indirectos.

Asimismo, el Infonavit otorgará a las personas trabajadoras derechohabientes que perciban entre 1 y 2.09 veces el salario mínimo un descuento de hasta 90 mil pesos sobre el precio de venta de una vivienda.

También tomará en cuenta el monto máximo de crédito de los trabajadores y, en su caso, los recursos para mantenimiento preventivo que conserven el valor de la vivienda hasta por 30 años.

El tope rige únicamente cuando el Infonavit vende por primera vez una vivienda que construyó. Las operaciones posteriores entre particulares se sujetan a las disposiciones legales aplicables.

El precio máximo y los descuentos podrán volver a modificarse cuando el Consejo de Administración lo considere necesario, mediante nuevas disposiciones.

AMP