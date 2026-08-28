Regreso a Clases 2026: Esto es lo Que Cuesta Realmente Surtir la Lista de Útiles
La Coparmex CDMX prevé que las familias gastarán por estudiante entre 3 mil 500 y 4 mil pesos
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La Coparmex CDMX prevé que las familias gastarán por estudiante entre 3 mil 500 y 4 mil pesos
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Surtir la lista de útiles escolares para el nuevo ciclo escolar se ha convertido en una práctica habitual entre las familias que acuden a la calle de Mesones, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en un contexto en el que buscan reducir el impacto de este gasto en su economía familiar.
Esta zona comercial representa una opción de ahorro frente a los productos de marcas reconocidas o la compra en papelerías de cadena.
De acuerdo con un sondeo realizado por N+, las familias consultadas señalaron que su presupuesto por alumno oscila entre mil 500 y 4 mil pesos, únicamente en materiales básicos.
Perla Reyes, madre de tres hijos que cursan primaria, preparatoria y universidad, describió el gasto como considerable, al señalar que resulta "bastante" y "caro".
@n.mas
¿Cuánto cuesta realmente surtir la lista de útiles? Fuimos a Mesones para comparar los precios de los productos más económicos contra los de marca y hablamos con familias para conocer cuánto gastarán este regreso a clases. #RegresoAClases #ÚtilesEscolares #EconomíaFamiliar #CDMX #reelnmás♬ sonido original - Nmás
La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó la lista sugerida de útiles escolares para el ciclo 2026-2027. Como referencia, la lista correspondiente a cuarto grado de primaria incluye lo siguiente:
Cuatro cuadernos de cuadrícula chica, tamaño profesional
Un cuaderno de rayas, tamaño profesional
Lápiz
Lápiz bicolor
Pluma
Marcatextos
Sacapuntas
Goma para borrar
Lápiz adhesivo
Tijeras de punta roma
Caja de lápices de colores de madera
Juego de geometría
50 hojas blancas
Para las familias mexicanas, el gasto no concluye con la compra de útiles escolares. A esto se suman libros, uniformes, calzado, mochilas y otros artículos, cuyo costo conjunto puede ascender a 3 mil 500 pesos, incluso bajo criterios de austeridad.
Se han identificado casos de familias que se trasladan desde Cuernavaca hasta el Centro Histórico de la Ciudad de México con la expectativa de reducir sus gastos, considerando un costo aproximado de mil pesos en transporte y cerca de 3 mil pesos en útiles escolares.
Una ama de casa entrevistada refirió que, para sus dos hijos —uno de nivel preparatoria y otro de primaria—, el gasto ascendió a 5 mil y 8 mil pesos, respectivamente. "La verdad siempre es más difícil porque las cosas suben", señaló.
El gasto tampoco disminuye en el caso de los niños de menor edad. Montse, una joven universitaria con un hijo en nivel preescolar, reportó un desembolso de 2 mil pesos únicamente en útiles y mochila.
Regreso a clases!!!— Coparmex Ciudad de México (@Coparmex_CDMX) August 12, 2026
¿Cuánto te costó a ti?
💰 6 mil 143 mdp de derrama económica estimada.
🏪 40 mil 189 negocios beneficiados.
👥 Más de 220 mil personas trabajan en empresas favorecidas por esta temporada.
🎒 Entre $3,500 y $4,000 gastarán las familias por estudiante. pic.twitter.com/oj2qlPMxjp
De acuerdo con el sondeo, una misma lista de útiles puede tener un costo de 311 pesos si se opta por los productos más económicos, o de 819 pesos si se eligen marcas reconocidas.
Ante estas dos posibilidades de surtir la misma lista con precios considerablemente distintos, la pregunta que prevalece entre las familias en estos días es: ¿cuánto costará finalmente el regreso a clases?
HVI