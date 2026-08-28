Finanzas personales

Regreso a Clases 2026: Esto es lo Que Cuesta Realmente Surtir la Lista de Útiles

La Coparmex CDMX prevé que las familias gastarán por estudiante entre 3 mil 500 y 4 mil pesos

Familias en Mesones Enfrentan Dilema de Surtir Lista con Útiles Escolares Baratos o de Marcas ReconocidasFamilias en la calle de Mesones en la CDMX para surtir la lista de útiles escolares. Foto: Cuartoscuro

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