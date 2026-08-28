Regreso a Clases 2026: Esto es lo Que Cuesta Realmente Surtir la Lista de Útiles

Surtir la lista de útiles escolares para el nuevo ciclo escolar se ha convertido en una práctica habitual entre las familias que acuden a la calle de Mesones, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en un contexto en el que buscan reducir el impacto de este gasto en su economía familiar.

Esta zona comercial representa una opción de ahorro frente a los productos de marcas reconocidas o la compra en papelerías de cadena.

De acuerdo con un sondeo realizado por N+, las familias consultadas señalaron que su presupuesto por alumno oscila entre mil 500 y 4 mil pesos, únicamente en materiales básicos.

Perla Reyes, madre de tres hijos que cursan primaria, preparatoria y universidad, describió el gasto como considerable, al señalar que resulta "bastante" y "caro".

@n.mas ¿Cuánto cuesta realmente surtir la lista de útiles? Fuimos a Mesones para comparar los precios de los productos más económicos contra los de marca y hablamos con familias para conocer cuánto gastarán este regreso a clases. #RegresoAClases #ÚtilesEscolares #EconomíaFamiliar #CDMX #reelnmás ♬ sonido original - Nmás

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó la lista sugerida de útiles escolares para el ciclo 2026-2027. Como referencia, la lista correspondiente a cuarto grado de primaria incluye lo siguiente:

Cuatro cuadernos de cuadrícula chica, tamaño profesional

Un cuaderno de rayas, tamaño profesional

Lápiz

Lápiz bicolor

Pluma

Marcatextos

Sacapuntas

Goma para borrar

Lápiz adhesivo

Tijeras de punta roma

Caja de lápices de colores de madera

Juego de geometría

50 hojas blancas

Para las familias mexicanas, el gasto no concluye con la compra de útiles escolares. A esto se suman libros, uniformes, calzado, mochilas y otros artículos, cuyo costo conjunto puede ascender a 3 mil 500 pesos, incluso bajo criterios de austeridad.

Se han identificado casos de familias que se trasladan desde Cuernavaca hasta el Centro Histórico de la Ciudad de México con la expectativa de reducir sus gastos, considerando un costo aproximado de mil pesos en transporte y cerca de 3 mil pesos en útiles escolares.

Una ama de casa entrevistada refirió que, para sus dos hijos —uno de nivel preparatoria y otro de primaria—, el gasto ascendió a 5 mil y 8 mil pesos, respectivamente. "La verdad siempre es más difícil porque las cosas suben", señaló.

El gasto tampoco disminuye en el caso de los niños de menor edad. Montse, una joven universitaria con un hijo en nivel preescolar, reportó un desembolso de 2 mil pesos únicamente en útiles y mochila.

Regreso a clases!!!



¿Cuánto te costó a ti?



💰 6 mil 143 mdp de derrama económica estimada.

🏪 40 mil 189 negocios beneficiados.

👥 Más de 220 mil personas trabajan en empresas favorecidas por esta temporada.

🎒 Entre $3,500 y $4,000 gastarán las familias por estudiante. pic.twitter.com/oj2qlPMxjp — Coparmex Ciudad de México (@Coparmex_CDMX) August 12, 2026

De acuerdo con el sondeo, una misma lista de útiles puede tener un costo de 311 pesos si se opta por los productos más económicos, o de 819 pesos si se eligen marcas reconocidas.

Ante estas dos posibilidades de surtir la misma lista con precios considerablemente distintos, la pregunta que prevalece entre las familias en estos días es: ¿cuánto costará finalmente el regreso a clases?

HVI