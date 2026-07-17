¿Puedo Solicitar un Adelanto de Mi Aguinaldo en Vacaciones de Verano 2026? Esto Dice la LFT

Si necesitas dinero extra durante las vacaciones de verano o para hacer frente a gastos inesperados, es posible que te preguntes si puedes solicitar un adelanto de tu aguinaldo en julio de 2026.

Aunque muchos trabajadores consideran esta opción, la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece reglas claras sobre cuándo debe pagarse esta prestación y no obliga a las empresas a entregarla de forma anticipada.

¿La Ley Federal del Trabajo permite pedir un adelanto del aguinaldo?

La LFT no contempla el "adelanto de aguinaldo" obligatorio para todos los trabajadores; por ley, debe pagarse antes del 20 de diciembre y equival a mínimo 15 días de salario.

No obstante, el pago anticipado es común en trabajadores del Estado, quienes reciben una parte por decreto presidencial antes de El Buen Fin. En el sector privado, es una concesión voluntaria del empleador o un adelanto mediante préstamo de nómina.

¿Qué día se paga el aguinaldo 2026?

El pago del aguinaldo debe realizarse por ley a más tardar el 20 de diciembre de cada año.

Si no trabajaste el año completo, tienes derecho a recibir la parte proporcional correspondiente al tiempo laborado.

Equivale a un mínimo de 15 días de salario.

¿Qué dice exactamente el artículo 87 de la LFT?

El artículo 87 establece que "los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del 20 de diciembre y que será equivalente, como mínimo, a 15 días de salario. Quienes no hayan cumplido un año de servicios tendrán derecho a la parte proporcional".

Esto significa que la obligación legal del empleador consiste en pagar el aguinaldo antes del 20 de diciembre, pero no existe una disposición que lo obligue a adelantarlo durante el año.

AMP