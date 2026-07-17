Seguridad

Hombre Hiere a Mujer con un Block y la Amenaza con Machete en Salinas Victoria, Nuevo León

Un hombre fue detenido tras agredir a una mujer con un block y amenazar con un machete a vecinos de la colonia Bosques de los Nogales, en Salinas Victoria.

Autoridades Detuvieron a hombre tras agredir a vecina y amenazar con macheteFoto: Fiscalía de Nuevo León

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En Salinas Victoria, un hombre fue detenido tras agredir a una mujer con un block y amenazar con un machete a vecinos. Descubre cómo las autoridades lograron controlar la situación.

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