Hombre Hiere a Mujer con un Block y la Amenaza con Machete en Salinas Victoria, Nuevo León

Una intensa movilización policiaca se registró en la colonia Bosques de los Nogales, en el municipio de Salinas Victoria, luego del reporte de un hombre que alteraba el orden público y representaba un riesgo para los habitantes del sector. El presunto responsable fue identificado como José “N”, de 48 años de edad, quien, de acuerdo con los primeros reportes, presuntamente se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia al momento de los hechos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Capturan a Hombre por Agresión a Vecina en Salinas Victoria

La presencia del hombre generó preocupación entre los vecinos, quienes solicitaron el apoyo de las corporaciones de seguridad al observar su comportamiento agresivo y las amenazas que realizaba. Según la información preliminar, José “N” salió de su domicilio y comenzó a amenazar con incendiar la vivienda, lo que incrementó la alarma entre las personas que se encontraban en el lugar.

En un intento por tranquilizar la situación, una vecina se acercó para dialogar con él; sin embargo, el hombre reaccionó de manera violenta y comenzó a insultarla. Momentos después, tomó un block y se lo lanzó, impactándola en uno de sus brazos, provocándole lesiones. Tras la agresión, el sujeto se refugió nuevamente en el interior de su domicilio.

La situación se tornó aún más delicada cuando el hombre volvió a salir de la casa, esta vez portando un machete, con el que presuntamente comenzó a amenazar e intimidar a las personas que permanecían en la zona. El comportamiento del agresor provocó temor entre los vecinos de la colonia, quienes permanecieron atentos mientras esperaban la llegada de las autoridades para controlar la situación.

Autoridades logran detenerlo

Elementos policiacos intervinieron para controlar al hombre y, tras someterlo, lograron su detención. José “N”, de 48 años, fue arrestado y posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su situación legal y el deslinde de responsabilidades por las agresiones y amenazas registradas.

Con información de Brian Samaniego/ Noticias N+

RR