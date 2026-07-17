Muere Hombre de la Tercera Edad al Interior de Restaurante en Ramos Arizpe

Un hombre de la tercera edad de 74 años perdió la vida luego de desvanecerse al interior del restaurante, ubicado sobre la calle Ocampo, en la zona centro de Ramos Arizpe.

De acuerdo con el reporte, el hombre, identificado como Jesús “N”, ingresó al establecimiento y, minutos después, cayó inconsciente. Personal del restaurante solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia, quienes acudieron al lugar a bordo de la unidad 483.

Tras realizar la valoración médica, los paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, fue identificado por sus familiares.

Hombre de 60 años muere tras desvanecerse en restaurante-bar de Torreón

Otro fatal accidente que dejó a un hombre sin vida en un establecimiento, ocurrió en un restaurante-bar ubicado en el centro de Torreón, cuando un adulto mayor de 60 años se desvaneció al interior del local.

Tras el reporte, cuerpos de emergencia acudieron al lugar y confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales. La Fiscalía General del Estado inició las diligencias correspondientes y ordenaron la necropsia de ley para determinar las causas de su muerte.