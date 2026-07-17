Seguridad

Muere Hombre de la Tercera Edad al Interior de Restaurante en Ramos Arizpe

Un hombre de la tercera edad murió tras desvanecerse al interior de un restaurante en el centro de Ramos Arizpe.

Muere Hombre de la Tercera Edad al Interior de Restaurante en Ramos ArizpeEl adulto mayor ingresó al restaurante y minutos después cayó inconsciente. Foto: N+

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Impactante suceso en Ramos Arizpe: un hombre de 74 años fallece tras desvanecerse en un restaurante. Conoce los detalles de este triste incidente.

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