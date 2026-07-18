Seguridad

Detienen a Hombre con 80 Mil Dólares en Efectivo en la Carretera Juárez-Ahumada

Un hombre fue detenido en un punto de revisión sobre la carretera Juárez-Ahumada tras ser sorprendido con 80 mil dólares en efectivo.

Hombre no pudo acreditar el origen de los 80 mil dólaresHombre no pudo acreditar el origen de los 80 mil dólares. Foto: FGR

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Un hombre fue detenido en Chihuahua con 80 mil dólares ocultos en su auto. Sin poder justificar su origen, el caso está en manos del Ministerio Público.

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