Detienen a Hombre con 80 Mil Dólares en Efectivo en la Carretera Juárez-Ahumada

Un hombre de 48 años fue detenido cuando transportaba 80 mil dólares en efectivo sin poder acreditar su origen, durante una inspección en un punto de revisión aleatoria instalado sobre la carretera Panamericana, en el tramo Juárez-Ahumada, en Chihuahua.

De acuerdo con el informe de las autoridades, la detención ocurrió en el kilómetro 321 de dicha vía, donde personal de seguridad realizaba revisiones preventivas a los vehículos que transitaban por la zona.

El conductor, identificado como Héctor "N", mostró una actitud nerviosa al arribar al filtro de inspección, por lo que fue seleccionado para una revisión más exhaustiva.

Durante la inspección, los agentes localizaron una bolsa de plástico oculta debajo del asiento del conductor, en la que se encontraban 80 mil dólares estadounidenses en billetes de 100.

Hombre no pudo acreditar el origen de los 80 mil dólares

Las autoridades informaron que, al ser cuestionado sobre la procedencia del dinero, el conductor no pudo comprobar el origen ni la legalidad de los recursos que transportaba.

Ante esta situación, los elementos procedieron con su detención y aseguraron el dinero en efectivo para ponerlo a disposición de las autoridades competentes.

Posteriormente, fue trasladado ante un agente del Ministerio Público Federal, instancia que dará seguimiento a las investigaciones para determinar la procedencia del efectivo y, en su caso, deslindar responsabilidades conforme a la legislación vigente.