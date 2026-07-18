Identifican a Familia Víctima de Ataque Ataque Armado en Vivienda de Coatzacoalcos, Veracruz

Luego de que se reportara un ataque armado registrado la tarde del pasado jueves 16 de julio en la colonia Héroes de Nacozari de Coatzacoalcos, este viernes se logró identificar que las víctimas del atentado formaban parte de una misma familia.

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De acuerdo con los datos aportados, Jorge Rodríguez Morales, de 60 años, fue el adulto que recibió los impactos de bala y que hasta este momento aún continúa internado en el Hospital Valentín Gómez Farías sin que haya sido revelado su estado de salud.

Mientras que en el lugar de los hechos se reportó que perdieron la vida su hijo, conocido en la zona por el apodo de "El Coco", y su sobrina, quien fue identificada como Berenice "N". Hasta el momento, las autoridades no han emitido oficialmente la causa del atentado.

Autoridades se movilizaron tras reportarse el ataque armado en el domicilio de la ciudad de Coatzacoalcos

En el sur de la entidad veracruzana se registró una intensa movilización por parte de elementos de corporaciones policiacas debido a que fue reportado un hecho de violencia en el que dos personas habrían perdido la vida.

Según lo informado, un ataque armado registrado en un domicilio localizado en la calle Leona Vicario de la colonia Héroes de Nacozari dejó como saldo al menos dos personas sin vida y una más gravemente herida por los hechos registrados en el lugar.

Presuntamente, sujetos armados irrumpieron en el domicilio y abrieron fuego en repetidas ocasiones en contra de las víctimas que se encontraban al interior del inmueble. Tras registrarse la agresión, paramédicos arribaron al domicilio para valorar el estado de las víctimas; sin embargo, solo pudieron confirmar que ya no contaban con signos vitales.