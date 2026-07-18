Seguridad

Identifican a Familia Víctima de Ataque Ataque Armado en Vivienda de Coatzacoalcos, Veracruz

Este viernes fueron identificadas las víctimas y la persona que terminó gravemente herida tras un ataque armado registrado en un domicilio ubicado en la colonia Héroes de Nacozari de Coatzacoalcos.

Identifican a Víctimas de Ataque Ataque Armado en Vivienda de Coatzacoalcos, VeracruzFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Violencia en Coatzacoalcos: Dos muertos y un herido tras un ataque armado en la colonia Héroes de Nacozari. Las víctimas eran parte de una misma familia.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+