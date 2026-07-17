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¿Se Puede Jugar la Final del Mundial 2026 con los Incendios Forestales? La Ciencia Responde

¿Cuáles son los riesgos de jugar la final del Mundial 2026 entre el humo de los incendios forestales? La ciencia responde si hay peligro

Nueva York¿Se puede jugar la final del Mundial 2026 con el humo de incendios forestales? Foto: Reuters

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Incendios en Canadá amenazan la final del Mundial 2026. La calidad del aire en Nueva Jersey podría afectar el partido, ¿qué dice la ciencia sobre jugar en estas condiciones?

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