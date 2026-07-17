¿Se Puede Jugar la Final del Mundial 2026 con los Incendios Forestales? La Ciencia Responde

La final del Mundial 2026 en Nueva Jersey enfrenta un obstáculo inesperado: el humo de los incendios forestales en Canadá ha empeorado la calidad del aire en buena parte del Medio Oeste y la costa este de Estados Unidos. En medio de la emergencia, Nueva York se ha ensombrecido por la contaminación. ¿Qué dice la ciencia sobre jugar una final bajo el humo?

El humo proveniente de Canadá impidió que se celebrara en Chicago el partido entre Chicago Fire y el Vancouver Whitecaps, donde sería el debut de Robert Lewandowski en la MLS.

La contaminación también se hizo presente en el juego de beisbol entre los Mets y los Phillies, que se jugó en Filadelfia; los peloteros reportaron molestias “como jugar junto a una fogata”.

Incendios forestales ponen en riesgo la final

Los incendios forestales que actualmente ocurren en Canadá han ensombrecido los cielos de cara a la final del torneo. Este viernes, las selecciones de España y Argentina entrenaron bajo la capa de humo que cubre Nueva Jersey y Nueva York.

La calidad del aire mejoró ligeramente el viernes en comparación con el día anterior, en que una bruma roja cubrió los cielos de la costa este. La noche del jueves, la calidad del aire en Morristown, Nueva Jersey, donde entrena Argentina, era “muy poco saludable”. Este viernes, mejoró a “perjudicial para grupos vulnerables”.

Contaminación en Nueva York por incendios forestales. Foto: Reuters

Los meteorólogos anticipan que las lluvias que se pronostican para el sábado alivien un poco la contaminación y limpien algo del humo que se cierne sobre Nueva York.

No obstante, el Departamento de Protección Medioambiental de Nueva Jersey ha advertido de que la mala calidad del aire "se mantendrá durante el resto de la semana”, una situación que, según la agencia, “puede ser peligrosa para cualquiera”. Por su parte, el gobierno de Nueva York ha advertido que la situación sigue siendo grave.

Mets vs Phillies, un vistazo de cómo podría verse la final del Mundial 2026

Un anticipo de cómo podría verse el partido del domingo en Nueva Jersey ocurrió en Filadelfia, donde se enfrentaron los Mets contra los Phillies la noche del jueves. La importante ciudad de Pensilvania se ubica 150 kilómetros al sur de Nueva York, por lo que también ha resentido la contaminación producto de los incendios forestales.

No obstante, las autoridades dieron luz verde para el partido jugado en el Citizens Bank Park con la única condición de que empezara una hora antes. Las condiciones empeoraron a medida que avanzaba el juego y, hacia la octava entrada, Brandon Marsh, de los Phillies, dijo que “fue bastante difícil de ver por un rato”.

Hacia las últimas entradas, varios jugadores afirmaron que fue “como estar sentado cerca de una fogata”. Por su parte, el lanzador de los Mets Christian Scott declaró al New York Times:

“Hacia el final, el humo estaba un poco denso. Sentía como si estuviera respirando metal”.

¿Qué dice la ciencia sobre jugar con el humo de un incendio forestal?

No corrió la misma suerte el partido entre Chicago Fire y el Vancouver Whitecaps, que marcaría el debut del polaco Robert Lewandowski en la MLS. El humo sobre Illinois obligó a posponer el partido.

La gran duda es qué niveles registrará el Índice de Calidad del Aire el domingo en Nueva Jersey. En la Ciudad de México, las reglas son claras: una contingencia ambiental solo es levantada si el Índice de Calidad del Aire es inferior a 150.

Las tormentas eléctricas frecuentemente obligan a que se suspendan partidos en la Liga MX; en cambio, es menos frecuente que las contingencias obliguen a cancelar un partido. Sin embargo, en 2019 la semifinal entre el América y León se tuvo que postergar cuando se declaró la Fase 1 de la contingencia.

Los estándares son semejantes para las autoridades estadounidenses y por encima de los 150 puntos, se desaconseja toda la actividad física al aire libre. Durante este viernes, en Nueva York se han registrado 188 puntos en esta escala. Por lo que no se descarta que la final del domingo ocurra con valores apenas aceptables.

Según las autoridades medioambientales de Canadá, en este momento hay 897 fuegos activos en el país.

Con información de AFP