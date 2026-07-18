Guadalajara Daría Descuento del 80% en Pago del Agua por Mala Calidad; ¿Cuándo Se Decide?

La Comisión de Hacienda busca aprobar un acuerdo para otorgar un descuento del 80% en el pago del servicio a los usuarios de la Zona Metropolitana de Guadalajara que han recibido agua sucia.

Acerca de las colonias que gozarían de este descuento, el vocal de la Comisión de Hacienda del Congreso de Jalisco, Miguel de la Rosa Figueroa, explicó que no debe haber confusiones respecto a lo que se convino en la negociación.

“El acuerdo puntual es que el descuento del 80% se aplique a las más de 600 colonias que tiene registradas la Comisión Estatal de Derechos Humanos por las afectaciones de desabasto o de mala calidad del agua”, manifestó de la Rosa.

Por su parte, la presidenta de esta comisión, Gabriela Cárdenas Rodríguez, reconoce que en el dictamen aprobado no se precisa un número de colonias que gozarían del descuento.

“Pero llegamos a un acuerdo de consultar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es decir, esta comisión está obligada a solicitar esta información y saber al día de hoy cuáles son estas colonias”, expresó Cárdenas.

Derechos Humanos informará las colonias de las que ha recibido quejas durante este 2026, además, si hubiese zonas que deseen incorporarse al listado de beneficios, sería a petición de parte y avalado por la junta de gobierno del Siapa, de acuerdo a Cárdenas Rodríguez.

¿Cuándo se va a decidir la aprobación de este descuento?

Será el siguiente 21 de julio, durante una sesión de pleno, cuando se decida la aprobación de este acuerdo político, y se publicará en el periódico oficial y podría entrar en vigor.

Cabe señalar que el dictamen sobre los alcances de este descuento no había sido publicado hasta este 17 de julio en la gaceta parlamentaria, donde se debe establecer con precisión lo que acordarán los diputados.