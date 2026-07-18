Sociedad

Guadalajara Daría Descuento del 80% en Pago del Agua por Mala Calidad; ¿Cuándo Se Decide?

La Comisión de Hacienda podría aprobar un descuento del 80% para las colonias que han estado recibiendo agua de mala calidad

SiapaPodrían dar descuento del 80% en pagos del agua por mala calidad en Guadalajara

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Descuento del 80% en el agua para colonias de Guadalajara con mala calidad. La Comisión de Hacienda decidirá el 21 de julio. Consulta si tu colonia está incluida y qué implica este acuerdo.

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