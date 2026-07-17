Isaac del Toro Hoy: ¿En Qué Lugar Quedó en la Etapa 13 del Tour de Francia 2026?

El Tour de Francia llegó este viernes a la etapa 13 de las 21 que conforman la carrera; aquí te décimos en qué lugar quedó hoy, 17 de julio de 2026, el ciclista mexicano Isaac del Toro Romero.

La etapa 13 fue una carrera ondulada, en el circuito Dole-Belfort, de 205.8 kilómetros (km).

Momentos antes del inicio de la carrera de la etapa 13, Del Toro, originario de Ensenada, Baja California, firmó gorras y playeras a un grupo de seguidores.

Previo a su participación en la etapa 13 del Tour de Francia, el ciclista mexicano Isaac del Toro se tomó unos momentos para firmar gorras y playeras de un grupo de seguidores.



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¿En qué lugar quedó Isaac del Toro hoy?

Este viernes, Isaac del Toro, del UAE Team Emirates XRG, quedó en el lugar 39 en la etapa 13, con 4 horas 14 minutos y 30 segundos, resultado con el que descendió a la posición 8 de la tabla general.

Tabla de los 3 primeros lugares de la etapa 13:

Mauro Schmid (Suiza). Harold Tejada (Colombia). Tom Pidcock (Reino Unido).

Esta es la segunda victoria en una gran vuelta del ciclista Mauro Schmid, del Team Jayco AlUla, quien en 2021 ganó el Giro de Italia.

Tabla general del Tour de Francia 2026

En la etapa 12, Del Toro quedó en el lugar 59, según el reporte publicado al finalizar la carrera; posteriormente, el ciclista mexicano fue posicionado en el 58. Con este resultado, mantuvo el lugar 7 en la tabla general. Este viernes, bajó a la posición 8.

Tadej Pogačar (Eslovenia). Jonas Vingegaard (Dinamarca). Remco Evenepoel (Bélgica). Tom Pidcock (Reino Unido). Juan Ayuso (España). Paul Seixas (Francia). Florian Lipowitz (Alemania). Isaac del Toro (México). Mattias Skjelmose (Dinamarca). Lenny Martinez (Francia).

Este sábado, 18 de julio de 2026, Isaac del Toro continuará con su destacada participación en el Tour de Francia 2026, en la etapa 14, una prueba de montaña, en el circuito Mulhouse-Le Markstein Fellering, de 155.3 kilómetros.

No te pierdas la participación de Isaac del Toro en su primer Tour de Francia, a través de N+, donde encontrarás las últimas noticias del ciclista mexicano.