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Isaac del Toro Hoy: ¿En Qué Lugar Quedó en la Etapa 13 del Tour de Francia 2026?

Estos son los detalles de la etapa 13 del Tour de Francia, carrera del circuito Dole-Belfort, con 205.8 kilómetros

Issac del Toro en la etapa 13 del Tour de Francia 2026Issac del Toro en la etapa 13 del Tour de Francia 2026. Foto: N+

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Isaac del Toro, del UAE Team Emirates XRG, desciende al lugar 8 en la general del Tour de Francia 2026. Mañana enfrenta una desafiante etapa de montaña. ¡No te lo pierdas!

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