Cine

¿De Qué Murió Brenda Fricker? Actriz Ganadora de un Oscar y Estrella de 'Mi Pobre Angelito 2'

Brenda Fricker, ganadora del Oscar y estrella de Mi pobre angelito 2, murió a los 81 años. Esto se sabe sobre la causa de su muerte.

de-que-murio-brenda-fricker-actriz-oscar-mi-pobre-angelito-2Foto: GettyImages

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La actriz irlandesa Brenda Fricker, recordada por su papel en 'Mi pobre angelito 2', ha muerto a los 81 años. Su carrera de seis décadas dejó una huella imborrable en el cine.

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