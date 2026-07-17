¿De Qué Murió Brenda Fricker? Actriz Ganadora de un Oscar y Estrella de 'Mi Pobre Angelito 2'

La actriz irlandesa Brenda Fricker, primera intérprete de su país en ganar un Óscar y recordada mundialmente por su papel como la "mujer de las palomas" en Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York, murió a los 81 años. Su agente, Phil Belfield, confirmó el fallecimiento a medios estadounidenses, señalando que ocurrió tras un periodo de mala salud la noche del jueves en Dublín.

¿De qué murió Brenda Fricker?

Hasta el momento no se ha revelado una causa oficial de muerte. Belfield explicó que la actriz falleció tras una larga enfermedad, aunque no especificó qué padecimiento enfrentaba. Diversos medios británicos e irlandeses coinciden en que Fricker había lidiado con problemas de salud durante los últimos años, pero la familia y su representante no han dado más detalles sobre las circunstancias.

En su comunicado, el agente describió a la actriz con palabras que reflejan el cariño de quienes trabajaron con ella: el mundo es inferior por su ausencia, y agregó que fue un honor conocerla y trabajar con ella.

Una carrera de seis décadas

Nacida el 17 de febrero de 1945 en Dublín, Fricker inició su vida profesional lejos de la actuación: trabajó como asistente del editor de arte del Irish Times antes de dedicarse al cine, el teatro y la televisión. Su debut en pantalla se dio en 1964, en la película Of Human Bondage, marcando el inicio de una trayectoria que se extendió por más de sesenta años.

El reconocimiento internacional le llegó en 1989 gracias a My Left Foot, donde interpretó a la madre del escritor y artista Christy Brown, un hombre con parálisis cerebral, en un papel protagonizado por Daniel Day-Lewis. Esa actuación le valió el Óscar a Mejor Actriz de Reparto en la ceremonia de 1990, convirtiéndola en la primera actriz irlandesa en ganar un premio de la Academia. En esa misma edición, Day-Lewis obtuvo el Oscar a Mejor Actor por el mismo filme.

Dos años más tarde, Fricker alcanzó popularidad entre audiencias masivas al interpretar a la mujer de las palomas en Mi pobre angelito 2, personaje que acompañaba a Kevin McCallister (Macaulay Culkin) en Central Park y que se convirtió en una de sus actuaciones más entrañables.

En televisión, formó parte del elenco original de la serie médica británica Casualty, donde dio vida a la enfermera Megan Roach desde el estreno del programa en 1986, con apariciones esporádicas hasta 2010.

Reacciones tras su muerte

La noticia generó mensajes de condolencia en distintos sectores. El embajador de Estados Unidos en Irlanda, Edward Walsh, la calificó como una gigante del cine irlandés y destacó que su trabajo llevó las historias de su país al mundo, inspirando a generaciones en ambos lados del Atlántico.

La muerte de Fricker ocurre pocos meses después del fallecimiento de Catherine O'Hara, quien interpretó a la madre de Kevin McCallister en la saga de Mi pobre angelito. Hasta el momento, Macaulay Culkin no se ha pronunciado públicamente al respecto.