Fraude por SMS Crece en México: Un Click Puede Costarte Hasta 50 Mil Pesos

La Condusef advirtió que los fraudes mediante mensajes falsos de bancos aumentaron 20% durante 2026

Mensajes falsos buscan robar datos bancariosFoto: Archivo | Cuartoscuro

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Un simple click en un enlace puede permitir el robo de datos bancarios y pérdidas de hasta 50 mil pesos

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