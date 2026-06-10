Fraude por SMS Crece en México: Un Click Puede Costarte Hasta 50 Mil Pesos

Un mensaje de texto que alerta sobre un supuesto cargo no reconocido en una tarjeta bancaria puede parecer una medida de seguridad legítima. Sin embargo, especialistas advierten que este método se ha convertido en uno de los fraudes financieros más frecuentes en México y puede provocar pérdidas económicas de hasta 50 mil pesos por víctima. Las autoridades financieras reportan que estos delitos aumentaron durante 2026, mientras miles de usuarios continúan recibiendo mensajes diseñados para robar información personal y bancaria.

El engaño que utiliza el miedo para obtener tus datos bancarios

La estrategia es sencilla, pero efectiva. Los delincuentes envían mensajes de texto que aparentan provenir de una institución financiera y alertan sobre un supuesto cargo no reconocido en una tarjeta de crédito o débito. En muchos casos, el mensaje informa que la cuenta fue bloqueada por seguridad y solicita al usuario ingresar a un enlace para iniciar una aclaración.

Un usuario relató que recibió una notificación de este tipo en su teléfono celular. Tras comunicarse directamente con su banco, descubrió que la institución no había enviado ningún mensaje relacionado con cargos sospechosos.

Antes de compartir su experiencia, explicó que el mensaje incluía un enlace y simulaba ser una alerta oficial del banco.

“A mi celular me llegó un mensaje que decía que había un cargo no reconocido de mi tarjeta, pero personal de mi banco me dijo que ellos no envían ese tipo de mensajes. Entonces noté que se trataba de un posible fraude, incluso traía un enlace, y decidí eliminarlo”.

El verdadero objetivo de estos mensajes es obtener información financiera mediante técnicas de phishing e ingeniería social, dos de los métodos más utilizados por los ciberdelincuentes para engañar a las víctimas.

Dar click en un enlace puede abrir la puerta al robo de dinero

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef ) identifica este tipo de engaños entre los fraudes más reportados por los usuarios en México.

Oscar Rosado Jiménez, presidente de laCondusef , explicó que ingresar a estos enlaces puede tener consecuencias graves para las víctimas, ya que los delincuentes pueden acceder a información sensible o iniciar procesos para obtener más datos personales.

“Si la persona da click, pueden ocurrir dos cosas: que te roben información o que inicie un proceso de ingeniería social para obtener más datos. Si se trata de una cuenta de débito, incluso pueden vaciarla; y si es una tarjeta de crédito, utilizar los datos para realizar compras no autorizadas”.

Los expertos señalan que los estafadores suelen generar una sensación de urgencia para que las personas actúen sin verificar la autenticidad del mensaje. Frases como “tu cuenta fue bloqueada” o “detectamos un cargo sospechoso” buscan provocar miedo y acelerar una respuesta impulsiva.

Los fraudes financieros aumentaron 20% durante 2026

Las cifras oficiales reflejan la magnitud del problema. De acuerdo con la Condusef , los fraudes financieros registraron un incremento del 20% durante 2026.

Entre enero y abril de este año, la dependencia recibió 27 mil 862 denuncias relacionadas con presuntos fraudes financieros. Este volumen de reportes evidencia el crecimiento de las estafas digitales y el impacto que tienen sobre miles de usuarios de servicios bancarios en el país.

Además del aumento en el número de casos, las autoridades han detectado un crecimiento importante en los montos perdidos por las víctimas. En muchos incidentes, los daños económicos superan los 20 mil pesos y pueden alcanzar cifras considerablemente más altas dependiendo del tipo de información comprometida.

La herramienta gratuita que ayuda a detectar números sospechosos

Para enfrentar este problema, la Condusef puso a disposición de la ciudadanía la plataforma digital “Consulta y Reporta”, una herramienta diseñada para identificar números telefónicos relacionados con posibles fraudes, publicidad engañosa, acoso telefónico o mensajes utilizados para obtener información bancaria.

A través de este sistema, cualquier persona puede verificar si un número telefónico ya fue reportado previamente por otros usuarios y conocer si existen antecedentes relacionados con actividades sospechosas.

La dependencia explicó el funcionamiento de esta herramienta y la utilidad que tiene para prevenir nuevos casos de fraude.

“La herramienta mostrará si ese número cuenta con reportes previos realizados por otros usuarios, si ha sido identificado como sospechoso de posibles fraudes o si está registrado como despacho de cobranza”.

La información de los reportes será utilizada para combatir delitos cibernéticos

Los datos recopilados mediante la participación ciudadana no solo ayudan a alertar a otros usuarios. La Condusef informó que la información generada será compartida con las autoridades responsables de investigar delitos cibernéticos y fraudes financieros.

Oscar Rosado Jiménez destacó que las pérdidas económicas asociadas con estas estafas continúan creciendo y representan una preocupación importante para las autoridades.

“Esta información será compartida con las autoridades porque se trata de posibles hechos delictivos. Hemos observado que el rango de pérdidas que más ha crecido es el de entre 20 mil y 50 mil pesos”.

Las autoridades consideran que la colaboración de los ciudadanos es fundamental para identificar patrones de fraude, rastrear números utilizados por delincuentes y fortalecer las investigaciones relacionadas con estos delitos.

Cómo protegerte de los mensajes falsos que suplantan a los bancos

Ante el aumento de estos fraudes, la Condusef recomienda mantener una actitud preventiva y desconfiar de cualquier mensaje que solicite información confidencial o genere sensación de urgencia.

Entre las principales recomendaciones destacan:

No abrir enlaces incluidos en mensajes sospechosos.

Verificar cualquier alerta directamente con el banco mediante canales oficiales.

No compartir contraseñas, NIP, códigos de verificación ni datos bancarios.

Reportar números sospechosos a través de la plataforma de Condusef .

Mantener actualizados los sistemas de seguridad de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos.

Los especialistas insisten en que ninguna institución financiera solicita información sensible mediante mensajes de texto con enlaces externos. Ante cualquier duda, lo más seguro es contactar directamente al banco y evitar interactuar con mensajes que presionen al usuario para actuar de inmediato.