Metro CDMX: ¿Qué Estaciones Están Cerradas Hoy por Bloqueo de la CNTE en AICM?

Toma tus precauciones: Aquí te decimos qué estaciones del Metro CDMX están cerradas hoy, por bloqueo de la CNTE en el AICM

Metro CDMXFoto: Cuartoscuro | Archivo

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¡Atención! Hoy 10 de junio, estaciones del Metro CDMX cerradas por bloqueos de la CNTE en el AICM. Descubre cuáles son y cómo afecta tu ruta.

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