Metro CDMX: ¿Qué Estaciones Están Cerradas Hoy por Bloqueo de la CNTE en AICM?

Autoridades de Ciudad de México anunciaron el cierre de varias estaciones del Metro CDMX, por manifestaciones y bloqueos de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) hoy, 10 de junio de 2026, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM); aquí te decimos dónde no hay servicio este miércoles.

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Este miércoles, la CNTE continúa con movilizaciones como parte de la huelga nacional que lleva 10 días.

Además, los líderes de la CNTE retomaron el diálogo con autoridades federales en la Secretaría de Gobernación (Segob).

Para hoy, también se tienen previstas varias marchas y bloqueos en CDMX, en el marco del 55 aniversario de El Halconazo, matanza del Jueves de Corpus ocurrida el 10 de junio de 1971.

Estaciones del Metro CDMX cerradas hoy

El Metro CDMX anunció el cierre de varias estaciones de las Líneas 1 y 5, que va de Pantitlán a Politécnico, por la manifestación de los integrantes de la CNTE en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) hoy.

Las estaciones cerradas en la Línea 1 son las siguientes:

Balbuena.

Boulevard Puerto Aéreo.

Gómez Farías.

Zaragoza.

Pantitlán.

Las estaciones cerradas de la Línea 1, de forma temporal, son las siguientes:

Oceanía.

Hangares.

Terminal Aérea.

Pantitlán

Autoridades del Gobierno de CDMX señalaron que por la manifestación de la CNTE en el AICM, implementarán un dispositivo especial para garantizar la continuidad de las operaciones de las dos terminales aéreas, para facilitar el acceso y salida de los pasajeros.

Cierre de estaciones en el Tren Ligero

Además, varias estaciones del Tren Ligero también estarán cerradas por otra manifestación de la CNTE en la Calzada de Tlalpan.

Las estaciones del Tren Ligero sin servicio hoy son de Tasqueña a Xochimilco, en la Línea 1.

Alternativas de transporte público

En conferencia de prensa, Héctor Ulises García Nieto, secretario de Movilidad de CDMX, informó que el Gobierno capitalino puso en marcha un plan emergente para el traslado de los usuarios afectador por el cierre de estaciones en el Metro y el Tren Ligero, con ayuda de unidades de RTP, que brindarán servicio gratis.

El “plan de contingencia busca garantizar la continuidad del servicio ante cierres viales, también manifestaciones, lluvias y cualquier otra contingencia”, con la estrategia de “activar retornos operativos, desvíos controlados, rutas alternas y servicios emergentes, según la magnitud de la afectación”, para así “garantizar la movilidad de los usuarios”, afirmó el secretario de Movilidad.