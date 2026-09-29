Suspenden Clases en Veracruz en 13 Municipios por Intensas Lluvias e Inundaciones

La Universidad Veracruzana (UV) ha informado que, derivado de las intensas precipitaciones y para salvaguardar la integridad de la comunidad estudiantil, académica y administrativa, el día de hoy se suspenden labores en la región Xalapa y zonas aledañas.

Se exhorta a la comunidad universitaria a mantenerse informada a través de los canales de comunicación institucionales sobre nuevas instrucciones de medidas de prevención.

Por otro lado, la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz dio a conocer que como parte de la atención a las afectaciones por las lluvias registradas durante las últimas horas en Xalapa y su zona metropolitana, así como en la cuenca del río La Antigua, se suspenderán clases en 13 municipios de la entidad.

Como medida precautoria, los municipios sin actividades educativas son: Actopan, Apazapan, Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata, Jalcomulco, La Antigua, Paso de Ovejas, Puente Nacional, Rafael Lucio, Tlalnehuayocan, Úrsulo Galván y Xalapa.