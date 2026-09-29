Educación

Suspenden Clases en Veracruz en 13 Municipios por Intensas Lluvias e Inundaciones

Como medida de precaución autoridades de Protección Civil y de la Universidad Veracruzana tomaron la decisión de cancelar las actividades educativas en todos los niveles

La Universidad Veracruzana y Protección Civil suspenden clases en 13 municipios por intensas lluviasLa Universidad Veracruzana y Protección Civil suspenden clases en 13 municipios por intensas lluvias. Foto: Archivo N+

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Clases suspendidas en 13 municipios de Veracruz por lluvias intensas. La UV y autoridades priorizan la seguridad de la comunidad estudiantil

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