Educación

¿Hay Clases Mañana 30 de Septiembre 2026? Esto Informaron Autoridades en México

Las actividades escolares se suspendieron este lunes y martes en algunos lugares de México. Checa si este miércoles abren los planteles

Checa si Hay Clases Mañana 30 de Septiembre 2026Las clases se suspendieron por el paso del Huracán Polo 2026. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+