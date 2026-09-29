¿Hay Clases Mañana 30 de Septiembre 2026? Esto Informaron Autoridades en México

Luego de varios días de suspensión de actividades por el paso del huracán Polo en México, las autoridades han informado si hay clases mañana 30 de septiembre de 2026 para que estudiantes y padres de familia sepan si abrirán las escuelas este miércoles.

Este lunes y martes cerraron las instituciones escolares de todos los niveles en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Sinaloa debido a las fuertes lluvias que está provocando el ciclón que tocó tierra por segunda vez en el país.

¿Mañana hay clases?

En la conferencia del Consejo Estatal de Protección Civil de Baja California Sur, las autoridades decidieron que este miércoles 30 de septiembre se reanuden las clases en todos los niveles educativos al considerar que tras el paso del huracán se pueden reactivar las actividades.

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El huracán Polo tocó tierra este martes como categoría 2 en Las Barrancas, en el municipio de Comondú, en Baja California Sur, donde generó lluvias torrenciales, fuertes ráfagas de viento e inundaciones. Sin embargo, se reportó saldo blanco.

¿Dónde no hay clases mañana 30 de septiembre?

La Secretaría de Educación y Cultura de Sonora informó que habrá suspensión de clases este martes 29 y miércoles 30 de septiembre en los 72 municipios del estado en todos los niveles educativos debido a las fuertes lluvias pronosticadas.

De igual manera, en Chihuahua, la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) canceló las clases presenciales este martes en los planteles de Ciudad Juárez, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Nuevo Casas Grandes y Casas Grandes. Hasta el momento no han informado si la medida se aplicará para mañana.

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) de Sinaloa informó la suspensión de actividades escolares presenciales este martes en los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix, Juan José Ríos y la sindicatura de Adolfo Ruiz Cortines. Hasta el momento no han anunciado si tampoco habrá clases el 30 de septiembre.

De cualquier forma, se pide a los estudiantes y padres de familia mantenerse pendientes de la información que proporcionen sus autoridades locales para saber si habrá clases este miércoles 30 de septiembre 2026.

PPP