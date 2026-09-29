Política

Sheinbaum Aclara que Ley para Protección de Propiedad Intelectual No Prohíbe Memes

La Presidenta aseguró que no hay ningún artículo en la ley que tenga que ver con ese tema

La presidenta Claudia Sheinbaum.La presidenta Claudia Sheinbaum durante la mañanera de este 29 de septiembre de 2026. Foto: Presidencia.

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¿Ley antimemes? Sheinbaum desmiente rumores: la nueva ley solo busca proteger contra la piratería, no censurar memes. Conoce los detalles de esta importante aclaración.

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