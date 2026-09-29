Sheinbaum Aclara que Ley para Protección de Propiedad Intelectual No Prohíbe Memes

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aclaró que la Ley de Protección a la Propiedad Intelectual no prohíbe memes, sino que tiene que ver con el combate a la piratería.

“La ley que se aprobó de Protección a la Propiedad Intelectual tiene que ver contra la piratería, no está dirigida a Corea sino en general para proteger la propiedad intelectual”, indicó la presidenta durante la conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional.

Dijo que no sabe por qué la llamaron ley antimemes, pero que se trata de “una absoluta mentira, no hay ningún artículo que tiene que ver con eso”.

Explicó que se trata de una decisión que tomó la Secretaría de Economía, a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), para facilitar a las patentes y proteger la propiedad intelectual y así evitar la piratería.

"Es lo principal de esa ley, no tiene que ver con prohibir otras cosas”, destacó Sheinbaum Pardo.

Indicó que hay una parte expresa que señala que no se pueden comercializar por un privado, los símbolos del gobierno de la república o gobiernos estatales.

"Nadie podría comercializar los símbolos, el escudo del gobierno de Querétaro, no es comercializable porque es un simbol de una entidad”, destacó.

La titular del Ejecutivo federal aclaró que las banderitas que se venden el 15 de septiembre no entran en este proceso, “ni tiene que ver con que alguien ponga un símbolo en una red social, nada que ver con prohibir memes, es absurdo y no sé de dónde lo sacaron”, reiteró la mandataria.

Con información de N+