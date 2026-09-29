Astronomía

Saturno en el Cielo: el Domingo 4 de Octubre, la Mejor Fecha del Año para Verlo

Saturno estará en oposición al Sol por lo que será el mejor día del 2026 para verlo a simple vista en el cielo

Saturno visto por el telescopio HubbleEl 4 de octubre será el mejor día del año para ver a Saturno. Foto: ESA | Hubble

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