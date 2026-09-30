Accidentes

Joven Vuelca Auto en Facultad de Comunicación en Mederos en Monterrey

El vehículo terminó dentro de un terreno baldío luego de accidentarse

VolcaduraEl vehículo quedó dentró de un terreno baldío. Foto: N+

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