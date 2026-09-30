Joven Vuelca Auto en Facultad de Comunicación en Mederos en Monterrey

Un joven de 23 años volcó su automóvil mientras circulaba por la avenida que conecta la Facultad de Política y la Facultad de Comunicación, en el sector de Mederos, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Al lugar llegaron paramédicos y rescatistas de Protección Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y de Monterrey, quienes atendieron al conductor después de que su vehículo terminara volcado. Tras ser valorado en el sitio, se informó que el joven presentó únicamente algunos golpes menores.

Debido a que las lesiones no requerían atención médica en un hospital, el conductor no tuvo que ser trasladado a una clínica. Horas más tarde, una grúa llegó hasta el sitio para retirar el vehículo, que había quedado volcado dentro de un terreno baldío.

Otro accidente vehicular ocurrido durante esta tarde se registró sobre la avenida Morones Prieto, a la altura de la incorporación a Churubusco, en el municipio de Monterrey. En este hecho, un hombre resultó con múltiples lesiones luego de estrellar su vehículo contra un barandal.

Aunque el conductor no se encontraba en riesgo, fue trasladado a una clínica para recibir atención médica y descartar lesiones internas. Debido al accidente, el carril izquierdo de Morones Prieto permaneció cerrado mientras se retiraban las piezas del vehículo que quedaron sobre el pavimento.