Seguridad

FGJT Realiza Operativos en Reynosa para Detectar Vehículos con Reporte de Robo

Durante estas acciones, elementos de la corporación revisan la procedencia de vehículos que portan placas americanas, así como unidades amparadas por decretos

FGJT Realiza Operativos en Reynosa para Detectar Vehículos con Reporte de RoboFGJT Realiza Operativos en Reynosa. Foto: SSP

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Operativos en Reynosa: FGJT busca vehículos robados revisando placas americanas.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+