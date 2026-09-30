FGJT Realiza Operativos en Reynosa para Detectar Vehículos con Reporte de Robo

Ante el incremento de robos a mano armada registrados en diversos establecimientos de Reynosa y otros municipios de la región Ribereña.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT), lleva a cabo una serie de operativos en distintos puntos de estos municipios fronterizos.

Durante estas acciones, elementos de la corporación revisan la procedencia de vehículos que portan placas americanas, así como unidades amparadas por decretos o identificadas con placas de organizaciones sociales como la UCD y UDC, entre otras.

De acuerdo con información extraoficial proporcionada por agentes de la Fiscalía, estas revisiones tienen como objetivo detectar vehículos con reporte de robo, debido a que algunas de estas unidades son utilizadas para cometer delitos del fuero común.

Asimismo, los elementos exhortaron a la población a evitar la difusión de los operativos en tiempo real a través de redes sociales, con el propósito de no alertar a posibles delincuentes sobre la ubicación de las autoridades.