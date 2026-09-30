Seguridad

Aseguran a Dos Perros Presuntas Víctimas de Maltrato Animal en la Ciudad de Puebla

Los ejemplares conocidos como 'Morgan' y 'Queen' se encontraban en aparente estado de abandono en la colonia Guadalupe Caleras de la capital poblana

Dos Perros Morgan Queen Abandonados Asegurados Maltrato Animal Colonia Guadalupe Caleras PueblaMorgan y Queen se encontraban en aparente estado de abandono en la colonia Guadalupe Caleras. Foto: X @DIBAGobPue

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La DIBA asegura a 'Morgan' y 'Queen', perros en abandono en Puebla. Reciben cuidados tras ser hallados en riesgo. Infórmate sobre cómo denunciar el maltrato animal.

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