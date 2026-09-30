Aseguran a Dos Perros Presuntas Víctimas de Maltrato Animal en la Ciudad de Puebla

La Dirección de Bienestar Animal (DIBA) de Puebla adscrita al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) realizó el aseguramiento precautorio de dos caninos presuntas víctimas de maltrato animal.

Los ejemplares que llevan por nombre ‘Morgan’ y ‘Queen’, fueron localizados en condiciones de abandono en la colonia Guadalupe Caleras, inspectoría de la capital poblana.

Durante una inspección, el Departamento Médico Veterinario y Forense de la DIBA constató que ambos ejemplares carecían de cuidados básicos y eran expuestos de manera recurrente a la vía pública sin supervisión.

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Esta última situación representaba un riesgo ante el tránsito vehicular y otros factores del entorno, además de favorecer la presencia de parásitos externos y afectar su estado de salud.

La valoración veterinaria también identificó en los caninos rescatados desnutrición, deshidratación, inflamación abdominal, heridas, laceraciones y cicatrices sin atención.

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Se trata de una hembra mestiza de aproximadamente dos años y un macho de ocho años, cruza de Pitbull, quienes fueron trasladados a la Clínica de Bienestar Animal ubicada en Flor del Bosque.

‘Morgan’ y ‘Queen’ permanecen bajo resguardo y reciben atención veterinaria, alimentación y cuidados adecuados para favorecer su recuperación. Personal especializado dará seguimiento a su evolución y determinará las acciones correspondientes de acuerdo con su estado de salud.

Al respecto, la directora del DIBA, Michele Islas Ganime, señaló que las condiciones en las que fueron localizados los ejemplares hicieron necesaria la intervención de la autoridad para proteger su integridad.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a presentar denuncias formales ante posibles casos de maltrato, negligencia o abandono, ya que estos reportes permiten iniciar los procedimientos correspondientes.

Con información de N+

GMAZ