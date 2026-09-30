Le Disparan a Hombre para Despojarlo de un Rancho en Guerrero, Coahuila

Un hombre denunció haber sido despojado de un rancho ubicado en el municipio de Guerrero, Coahuila, hecho que provocó la movilización de distintas corporaciones policiacas luego de que fuera reportado a través del sistema de emergencias 911.

La víctima, identificada como Juan Antonio, manifestó ante las autoridades que al llegar al inmueble observó salir a dos hombres armados, quienes presuntamente le dijeron que ya no era el propietario del lugar y posteriormente le dispararon.

Juan Antonio logró escapar del sitio y se escondió entre los matorrales, donde permaneció durante aproximadamente un día para evitar ser localizado. Posteriormente, consiguió comunicarse con un familiar, quien acudió por él y lo trasladó a un hospital de Piedras Negras para recibir atención médica.

El hombre ingresó al nosocomio debido a dos heridas producidas por arma de fuego, las cuales, de acuerdo con el reporte, ponen en riesgo su vida. El caso fue turnado a las autoridades ministeriales para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

Agentes de la Fiscalía detuvieron a Juan Armando 'N', por un delito distinto. Sin embargo, las autoridades también lo relacionan con los hechos denunciados por Juan Antonio, por lo que las investigaciones continúan para determinar su posible participación y establecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque.