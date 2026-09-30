Seguridad

Le Disparan a Hombre para Despojarlo de un Rancho en Guerrero, Coahuila

La víctima fue trasladada a un hospital de Piedras Negras y se informó que sufrió dos heridas que ponen en riesgo su vida

Le Disparan a Hombre para Despojarlo de un Rancho en Guerrero, CoahuilaAgentes de la Fiscalía detuvieron a un hombre que podría estar relacionado con el caso. Foto: Archivo N+

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