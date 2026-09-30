Seguridad

Hallan Cuerpo de Hombre en Terreno Baldío en Ramos Arizpe, Coahuila

Autoridades realizan las diligencias correspondientes para determinar las causas del fallecimiento

Hallan Cuerpo de Hombre en Terreno Baldío en Ramos Arizpe, CoahuilaAutoridades acordonaron el área tras el reporte de una persona sin vida en un terreno baldío. Foto: Archivo N+

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