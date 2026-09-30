Hallan Cuerpo de Hombre en Terreno Baldío en Ramos Arizpe, Coahuila

El cuerpo de un hombre fue localizado en avanzado estado de descomposición al interior de un terreno baldío ubicado en la colonia Las Haciendas, en el municipio de Ramos Arizpe.

El hallazgo ocurrió luego de que una persona que transitaba por el sector percibiera un fuerte olor proveniente del terreno baldío, por lo que decidió realizar el reporte a través del Sistema Estatal de Emergencias 911.

Tras recibir el aviso, elementos de las autoridades acudieron al sitio y localizaron el cuerpo, por lo que procedieron a acordonar el área para preservar el lugar y permitir el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) se encargó de realizar las diligencias periciales y ministeriales en el lugar. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se realizarán los estudios correspondientes para determinar las causas del fallecimiento y establecer la identidad de la persona.