Resultados Lotería Nacional Hoy En Vivo: Lista de Ganadores del Sorteo Mayor 4029 y Premios

Como cada martes, hoy se celebra el Sorteo Mayor 4029 de la Lotería Nacional (Lotenal), que entrega 21 millones de pesos como premio mayor, y en esta ocasión rinde homenaje a los 500 años de la fundación legal de Acámbaro, Guanajuato.

Y si decidiste tentar a la suerte y adquirir un "cachito" o serie del Sorteo Mayor 4029, te damos a conocer la lista completa de resultados de la Lotenal de este 29 de septiembre de 2026.

Los "Niños Gritones" serán los encargados de dar a conocer los números que resultaron ganadores, así como el monto qué obtuvieron.

El Billete del Sorteo Mayor 4029 conmemora 500 años de la Fundación de Acámbaro, Guanajuato. Foto: Lotería Nacional.

¿A qué hora anuncian los ganadores de la Lotería Nacional hoy?

La ceremonia de premiación del Sorteo Mayor de este 29 de septiembre de 2026 iniciará en punto de las 20:00 horas.

En simultáneo habrá una transmisión en vivo a través del canal de Youtube de la Lotería Nacional, en la que se podrá observar el momento en el que se obtienen los números ganadores desde las urnas.

Recuerda que en esta rifa participan 60 mil números (billetes), numerados del 00001 al 60,000, para ganar más de 66 millones 99 mil pesos.

Lista de Ganadores del Sorteo Mayor 4029 de la Lotería Nacional 29 de septiembre de 2026.

Dado que los resultados no se anuncian en orden de mayor a menor, debes estar pendiente de la transmisión completa de la Lotería.

Minutos después de las 20:00 horas hallarás en este apartado un listado con los números mencionados por los Niños Gritones, así como el monto que obtuvieron como premio.

El número 57418 obtiene premio de 21, 000, 000, Premio Mayor.

El número 09424 obtiene premio de 2,550,000 Segundo Premio.

El número 22972 obtiene premio de 900, 000.

El número 24890 obtiene premio de 240, 000.

El número 56930 obtiene premio de 240, 000.

El número 19141 obtiene premio de 240, 000.

El número 21880 obtiene premio de 240, 000.

El número 50623 obtiene premio de 120, 000.

El número 06900 obtiene premio de 120, 000.

El número 17070 obtiene premio de 120, 000.

El número 00483 obtiene premio de 120, 000.

El número 57947 obtiene premio de 120, 000.