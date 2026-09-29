Peso Mexicano Profundiza su Caída y Alcanza un Nivel No Visto desde Marzo

El peso mexicano se estabilizó este martes por encima de la barrera de las 18 unidades por dólar en un mercado errático a la espera de una serie de datos económicos en Estados Unidos que serán difundidos en la semana y que podrían ofrecer nuevas pistas sobre los próximos movimientos de la Reserva Federal (Fed).

La sesión del día estuvo marcada por los comentarios de funcionarios del banco central estadounidense, entre ellos, John Williams, quien afirmó que no ve "urgencia" para adoptar nuevas medidas tras el incremento del costo del crédito, reduciendo apuestas en el mercado por un alza de las tasas de interés.

Mientras tanto, la moneda local cotizaba en 18.07 unidades en la recta final de los negocios, con una pérdida del 0.52% frente al precio de referencia del lunes, aunque durante el día llegó a debilitarse hasta 18.15 por dólar, un nivel no visto desde marzo.

"El movimiento técnico confirma el fin de la era del 'superpeso' y la ruptura de la canalización lateral que mantuvo a la divisa contenida durante gran parte del año, arrastrada por un complejo escenario macroeconómico internacional", dijo Felipe Mendoza, analista de mercados de la firma EBC Financial Group.

El declive de la jornada ocurrió en línea con un fortalecimiento del dólar estadounidense frente a las principales divisas, mientras que los precios del petróleo se moderaron ante señales de recuperación de los flujos desde Oriente Medio.

Esta semana se publicarán en Estados Unidos el índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE), una medida de inflación seguida de cerca por la Fed, así como cifras del mercado laboral, incluida la nómina no agrícola.

Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores tuvo una jornada positiva. El índice S&P/BMV IPC subió un 0.26% a 65 mil 110.57 puntos.

En cuanto a la deuda, los rendimientos primarios de los Certificados de la Tesorería (Cetes) registraron marcados movimientos mixtos en la subasta semanal de valores gubernamentales, acompañando la volatilidad que predomina en los mercados.

La tasa del referencial Cete a 28 días fue colocada en un 6.01%, 14 puntos básicos por debajo de su remate previo; en cambio, la del plazo a tres meses subió 14 puntos básicos a un 6.73.

AMP