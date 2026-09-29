Economía

Peso Mexicano Profundiza su Caída y Alcanza un Nivel No Visto desde Marzo

El declive del peso ocurrió en línea con un fortalecimiento del dólar estadounidense; bolsa mexicana cierra al alza

Billetes de 10 dólares estadounidenses. Foto: N+Billetes de 10 dólares estadounidenses. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+